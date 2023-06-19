رجل يطعن كلب بيتبول حتى الموت في سنترال بارك بعد مشادة

قال مسؤولون إن رجلاً طعن كلبا من نوع بيتبول حتى الموت بعد مشاجرة مع مالكة الكلب في سنترال بارك بمدينة نيويورك.

وقالت الشرطة إن الكلب الذي أصيب بجروح خطيرة تم نقله إلى عيادة حيوانات محلية حيث تم قتله بشكل رحيم بعد طعنه مساء السبت.

وفقًا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز، اندلع شجار بين الرجل والمرأة عندما بدأ كلب الرجل غير المقيد في عض كلب المرأة.

وبينما كانت تحاول الفصل بين الكلبين، سحب الرجل مدية وطعن كلب البيتبول الهجين.