تشيلي مندهشة.. بعد اكتشاف نوع جديد من الديناصورات

اكتشف علماء بقايا نوع جديد من ديناصورات منقار البط في تشيلي. واسم هذا النوع من الديناصورات غير المعروف سابقاً هو غونكوكن نانوي، وعاش في منطقة باتاغونيا التشيلية ووصل طوله إلى أربعة أمتار ووزنه طن. وبدأت حكاية تتبع هذا النوع منذ ما يقرب من عقد من الزمان بعد أن اكتشفت بعثة استكشافية من معهد أنتاركتيكا التشيلي شظايا من عظام صفراء أسفل أحد التلال في وادي نهر لاس تشيناس، وهي منطقة بالقرب من محمية توريس دل باينه. ولم يتمكن العلماء من تحديد نوع الديناصور الجديد فحسب، بل تمكنوا من إعادة بناء هيكله العظمي رقمياً. وقال مدير شبكة علم الحفريات بجامعة تشيلي، ألكسندر فارغاس، إن «تشيلي مندهشة، إما بسبب ظروف الحفظ غير العادية أو لأن هذا البلد كان مميزاً في الماضي الجغرافي الحيوي».