قصائد من الإمارات وسورية والجزائر في «بيت الشعر»

نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء، أول من أمس، أمسية شارك فيها الشعراء محمد العمادي (الإمارات)، وأكرم قنبس (سورية)، وشمش الدين بوكلوه (الجزائر).

ووسط تفاعل لافت من الحضور الكثيف، شهدت الأمسية قصائد مرهفة خاطبت الوجدان، وجاشت بالعاطفة.

وفي بداية الأمسية قرأ العمادي قصيدة «عقل قلق» التي وظف فيها جمالياً، رمزية الوحدة بتوصيف دلالي يفترض فيه وحدة حوارية تعتمد على مفاهيم التجاوب الوجداني، ومنها: قلق يراقب وحدتي ويظلُّ.. ينسلُّ في وهم الرؤى ويحلُّ.. فيصوِّرُ الأشياء عكس تصوِّري.. في شمسِ أفكاري أطلَّ الظلُّ.. ويدور في فلك التخيُّل عالم.. يرمي خيالي في مداهُ أُهلُّ.

بينما قرأ الدكتور أكرم قنبس قصيدة «فيحاء القلب» التي تجيش بالعاطفة، ويحاول فيها أن يقتفي أثر المحبوبة وهو يستدعي مفردات أصيلة في الشعرية العربية، ومنها: إلى رِمشَيْكِ يحدوني رحيلُ.. فإن دمي بعينيكِ قتيلُ.. أرقتُ عليك من ظَمأٍ فَهاجَتْ.. رواحلنا، وأبْكَتْني الطّلولُ.. عصافير الفؤاد إليك ظمأى.. وأشْبَعَها على وجع عَويلُ.

فيما ألقى بوكلوه قصيدة بعنوان «أخفُّ امرأة تعبر الصراط» التي كشف فيها عن لوعة لواعج الأشواق: كتمْتُ حبّكِ في قلبي فأعْلنهُ.. وميضُ شعر قريب ثمّ يبتعدُ.. هاتي سعيركِ.. إن القلب ملتهب.. بالشوق تشتعل الأوراق والجسد.