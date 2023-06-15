جوائز غرامي تكافئ موسيقى القارة السمراء بفئة جديدة

أعلنت جوائز غرامي للصناعة الموسيقية الأميركية، أول من أمس، أنها ستخصص إحدى مكافآتها في دورتها المقبلة لأفضل أداء في الموسيقى الإفريقية، في مبادرة جديدة تظهر سعيها إلى إظهار التنوع وتكريس مكانة هذا النوع.

وأوضحت «ريكوردينغ أكاديمي» التي تضم المتخصصين في قطاع الصناعة الموسيقية، أن أساليب موسيقية عدة تقع في خانة هذه الجائزة الجديدة، بينها موسيقى أفرو بيت وأفرو فيوجن وكواسا كواسا وندومبولو من الكونغو الديمقراطية وغانا دريل وأفهيب هوب الجنوب إفريقية.

وأضافت الجهة المنظمة لجوائز غرامي أن الفئة الجديدة ستكافئ «التسجيلات التي تستخدم التعبيرات المحلية المميزة للقارة الإفريقية».

وتسعى جوائز غرامي إلى توسيع مروحة جوائزها لتشكل أنماطاً جديدة بعدما انتُقِدت طويلاً كونها لا تعكس بما يكفي التنوع والتطورات في صناعة الموسيقى. وأضافت في هذا الإطار إلى جوائزها عام 2022 فئة أفضل موسيقى تصويرية للعبة فيديو.

ويسيطر المغنون والموسيقيون الأفارقة باستمرار على فئة «موسيقى العالم» ضمن جوائز غرامي، منهم المغنية الفرنسية البينينية الأصل أنجيليك كيدجو (خمس جوائز و14 ترشيحاً) والنيجيري بورنا بوي (فوز واحد وستة ترشيحات).

وفي الدورة 65 التي نظمت في الخامس من فبراير الماضي في لوس أنجلوس، فاز ثلاثي بقيادة المنتج ومنسق الأسطوانات الجنوب إفريقي زيكس بانتويني بجائزة أفضل أداء لموسيقى العالم عن أغنية بلغة الزولو. كذلك تُمنح خلال دورة 2024 جائزتان جديدتان أخريان: إحداهما لأفضل ألبوم جاز بديل، والثانية لأفضل تسجيل بوب دانس.

ووزعت هذه السنة 91 جائزة في العدد نفسه من الفئات المخصصة لأنواع مختلفة، أبرزها البوب والروك والموسيقى الكلاسيكية والهيب هوب والكانتري.