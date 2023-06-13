مدونة تسمم نفسها لرفع نسب المشاهدين

في سعيها للحصول على نسب مشاهدة عالية، قررت مدونة معروفة باسم السيدة شانغ بالترويج لما لفوائد الصبار الأمريكي، لينتهي بها الأمر متسممة في قسم طوارئ أحد المشافي.

وقامت مدونة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تسمي نفسها ب"السيدة شانغ " بتسميم نفسها أثناء تناول ما اعتقدت أنه صبار مفيد للصحة.



وكانت " تشانغ "، تسجل مقطعًا عن الفوائد الصحية للنبات، عندما أخذت قضمة مما كان في الواقع نبتة "أغافا أمريكانا " المعروفة باسم الصبار الأمريكي " وسممت نفسها.

في الفيديو الذي نشرته صورت تشانغ نفسها وهي تحاول أن تعكس شعورا بالمتعة من قضمة الصبار الحار وهي تقول "هذا رائع". لكن تلك المتعة انقلبت سريعا لشعور بالخدر في فمها وحرارة شديدة في حلقها لدرجة أنه بدا وكأنه " مشتعل" فاضطرت للذهاب إلى المستشفى.

وقالت تشانغ لاحقا لموقع "موذر بورد" أنها لاحظت طعمًا مرًا بعدما أكلت الصبار، حيث ذهبت للمشفى مصابة بحروق وتقرحات في فمها. وهناك، تم غسيل معدتها وهي الآن في حالة مستقرة.

ووفقا لموقع "آي اف ال ساينس" فإن الفوائد الصحية المفترضة للصبار ليست بهذا الوضوح في الواقع، إذ وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية ، "لا توجد أدلة كافية لإثبات ما إذا كان الصبار مفيدًا لمعظم الأغراض التي يستخدمها الناس من أجلها".

ويُزرع الصبار الأمريكي في المكسيك وأمريكا الشمالية، ويُستخدم عادةً كنباتات للزينة ، على الرغم من أنه سام.

وتأتي هذه الحادثة بعدما توفي مدونان "بلوغرز" على منصة تيك توك لقيامهما بتجارب غذائية أو تحدي أكل، مما أدى لوفاتهما على الفور أثناء التسجيل.

وتتكرر هذه الحوادث التي يتسابق فيها المدونون للحصول على أعلى نسب مشاهدة وذلك بهدف رفع مدخولهم الذي يأتي من منصات الترفيه الاجتماعي.