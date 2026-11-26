ترجمات - الإمارات اليوم

كشفت بيانات رسمية بريطانية، حصلت عليها صحيفة ”مترو“ قبيل ”الجمعة السوداء“ (Black Friday)، عن حجب أكثر من مليار مكالمة ورسالة نصية احتيالية قبل أن تنجح في خداع المواطنين البريطانيين.

وقالت الصحيفة أنه خلال السنة المالية الماضية، تمكنت شبكات الهاتف المحمول من إيقاف نحو 1.2 مليار رسالة نصية احتيالية و82.2 مليون مكالمة زائفة.

وتكشف هذه الأرقام، الصادرة عن وزارة الداخلية وشركات الاتصالات، ولأول مرة، عن حجم هجمات الاحتيال التي تغمر المملكة المتحدة.

وحذر وزراء من أن مراكز احتيال منظمة، تعمل انطلاقاً من جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا، تقف وراء عدد هائل من هذه المكالمات والرسائل التي تستهدف الاحتيال على البريطانيين.

وإلى جانب مليارات الرسائل والمكالمات، قامت شركات الاتصالات -في الفترة ما بين أبريل 2025 ومارس 2026- بحجب 1.8 مليار نطاق إلكتروني احتيالي، وتم تسجيلها في قاعدة بيانات ”سيفاس“ (Cifas) المخصصة لتبادل معلومات الاحتيال.

ويلجأ المحتالون بشكل متزايد إلى انتحال صفة مزودي خدمات الهاتف المحمول، وذلك لخداع البريطانيين ودفعهم لشراء عروض وهمية أو الكشف عن بياناتهم الشخصية.

ووفقاً لـ ”سيفاس“، فقد سُجلت 15 ألف حالة من هذا النوع من الاحتيال هذا العام وحده، أي بمعدل 58 حادثة يومياً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 85% مقارنة بعام 2025.

ومنذ يناير من العام الماضي، خسر البريطانيون أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني ( حوالي 41 مليون دولار) نتيجة لعمليات انتحال الصفة هذه.

ودخلت اتفاقية بين غانا والمملكة المتحدة حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بهدف تعزيز حملة القضاء على مراكز الاحتيال هذه. وكان المسؤولون قد أبرموا اتفاقيات مماثلة مع كل من كمبوديا وفيتنام ونيجيريا.