موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة جديدة أن البالغين المصابين بأمراض القلب الذين ينامون تسع ساعات أو أكثر يوميا قد يكونون أكثر عرضة للوفاة المبكرة.

وتوصلت الدراسة، المنشورة في مجلة PLOS One، إلى هذه النتيجة بعد تحليل العلاقة بين مدة النوم ومعدلات الوفاة لدى أكثر من 3 آلاف بالغ في الولايات المتحدة.

ورغم أن الحصول على قسط كاف من النوم ضروري للصحة العامة، فإن النوم لفترات طويلة على نحو غير معتاد قد يكون علامة على وجود مشكلات صحية أخرى لدى من يعانون أصلا أمراض القلب.

واعتمد الباحثون، بقيادة فريق من جامعة جورجيا الجنوبية، على بيانات المسح الوطني الأمريكي للمقابلات الصحية لعام 2004، وهو مسح صحي واسع شمل نحو 95 ألف شخص. وركزوا بعد ذلك على 3287 بالغا لديهم تاريخ مع أمراض القلب.

وطُلب من المشاركين تحديد عدد ساعات النوم التي يحصلون عليها عادة خلال 24 ساعة. ثم قسم الباحثون المشاركين إلى ثلاث فئات بحسب مدة النوم:

- ست ساعات أو أقل.

- من سبع إلى ثماني ساعات.

- تسع ساعات أو أكثر.

وبعد ذلك، راجعوا سجلات الوفاة الوطنية لمعرفة عدد من توفوا حتى نهاية عام 2019 وأسباب الوفاة. لكن معرفة من توفي وكيف توفي لم تكن كافية وحدها. فلو سجلت مجموعة معينة وفيات أكثر، فقد يكون السبب أن أفرادها أكبر سنا أو يعانون مشكلات صحية أكثر. ولذلك، أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى مثل العمر، والتدخين، واستهلاك الكحول، ووجود أمراض أخرى.

وخلال فترة المتابعة التي امتدت 15 عاما، توفي ما يقرب من نصف المشاركين. وتوفي نحو 17% بسبب أمراض القلب، بينما توفي 33% لأسباب أخرى. لكن النتائج اختلفت بشكل واضح بحسب عدد ساعات النوم. فحتى بعد احتساب العوامل الأخرى، تبين أن من ينامون تسع ساعات أو أكثر يوميا كانوا أكثر عرضة للوفاة من أي سبب بنسبة 51%، وأكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 53%، مقارنة بمن ينامون من سبع إلى ثماني ساعات.

أما النوم ست ساعات أو أقل فلم يرتبط بشكل واضح بزيادة خطر الوفاة، وكان أدنى خطر متوقع لدى من ينامون نحو ست إلى سبع ساعات يوميا.

وكتب الباحثون في دراستهم: ”وبناء على ذلك، تدعم نتائجنا تفسير النوم الطويل بوصفه علامة على هشاشة صحية كامنة، أكثر من كونه عاملا سببيا مباشرا“.

وبعبارة أخرى، قد يساعد قياس مدة النوم الأطباء على التعرف إلى المرضى الذين قد يعانون مشكلات صحية أخرى ويحتاجون إلى مزيد من الفحص.

مع ذلك، اعتمدت الدراسة على ما أبلغه المشاركون عن مدة نومهم في مرة واحدة فقط، ما يعني أن الباحثين لا يعرفون ما إذا كانت أنماط نومهم قد تغيرت مع الوقت.

وقال الباحثون إن الدراسات المستقبلية التي تعتمد على قياسات موضوعية ومتكررة للنوم قد تساعد في توضيح ما إذا كانت مدة النوم الطويلة تعكس هشاشة صحية كامنة، أو اضطرابات في النوم، أو تطور المرض لدى البالغين المصابين أصلا بأمراض القلب.