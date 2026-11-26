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توجت جينيفر باريتو ممثلة بورتوريكو البالغة من العمر 27 عاما بلقب ”ملكة جمال الكون 2026“ ليصبح هذا اللقب السادس لبورتوريكو في تاريخ المسابقة، والأول منذ نحو 20 عاما.

وأقيمت نهائيات النسخة الخامسة والسبعين من المسابقة في العاصمة البورتوريكية، حيث نجحت باريتو في خطف الأنظار والظفر بالتاج.

ولا تقتصر إنجازات الفائزة على عالم الجمال، إذ تحمل درجة البكالوريوس في علم النفس، ودرجة الماجستير في علم النفس والخدمة الاجتماعية.

وفي عام 2021، انضمت للعمل في الجيش الأمريكي بقاعدة فورت كافازوس العسكرية في ولاية تكساس، حيث قدمت الدعم لضحايا العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال، وعملت أيضًا مع أسر العسكريين.