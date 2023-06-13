عشاق «بي تي أس» يتجمعون احتفالاً بعيدها الـ10

أعطت سيؤول أمس، إشارة الانطلاق لاحتفالات تستمر أسبوعاً بمرور 10 سنوات على تأسيس «بي تي أس» للكيه - بوب، التي أصبحت أول فرقة كورية جنوبية بالكامل، تتبوأ صدارة سباقي الأغنيات الأميركي والبريطاني.

وتجمّع عشاق الفرقة صباح أمس، أمام مكاتب وكالة «هايب» القائمة على أعمال الفرقة، والتي طُليت واجهتها بلوحة جدارية ضخمة تظهر الشبان السبعة الذين تتألف منهم الفرقة، لالتقاط صور «سيلفي» أو تسجيل مقاطع فيديو لنشرها عبر «تيك توك».

وتكبّد معجبون من أنحاء العالم، أو ما يُعرف باسم «آرمي» أو جيش المعجبين بـ«بي تي أس»، عناء الانتقال إلى كوريا لهذه المناسبة. ووضعت بلدية سيؤول برنامجاً خاصاً للترحيب بالزوار.

وقالت كلوديا أغوستين، وهي معجبة إندونيسية تبلغ 23 عاماً تعمل في مجال المحاسبة، إن «الفرقة أنقذت حياتي»، مضيفة أن الاستماع لأغنياتها شكّل عنصراً مساعداً لها خلال مراحل صعبة.

وبعيد انطلاقها في الـ13 من يونيو 2013، أسهمت «بي تي أس» في نشر موسيقى البوب الكورية الجنوبية في أنحاء العالم، حاصدة إيرادات بمليارات الدولارات، مع معجبين بالملايين في مختلف البلدان.

وستضاء مناطق سياحية بارزة في سيؤول بالبنفسجي، لون عشاق الفرقة، بهذه المناسبة.