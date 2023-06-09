نوعية مياه السباحة تتحسن في أوروبا مع أكثر من 85% بتصنيف "ممتاز"

تتحسن جودة مياه السباحة في أوروبا، حيث بات أكثر من 85% من المواقع يتمتع بجودة "ممتازة"، بحسب تقرير نشرته وكالة البيئة الأوروبية الجمعة.

ومن بين 21973 مكاناً جرى فحصه عام 2022، كان 85,7% منها "بجودة ممتازة"، أي بزيادة تفوق 1,1 نقطة مئوية مقارنة مع النسبة المسجلة قبل ثلاث سنوات.

وارتفعت حصة مياه السباحة ذات الجودة غير الكافية بشكل طفيف، إلى 1,5%، مقارنة بـ 1,3% خلال إحصاء 2019.

ويمكن لجودة المياه أن تكون "ممتازة" أو "جيدة" أو "كافية" أو "رديئة"، تبعاً لمستويات البكتيريا المكتشفة والتي تشير إلى التلوث الناتج بشكل أساسي من مياه الصرف الصحي أو تربية المواشي.

تصدرت قبرص الترتيب بأعلى نسبة من مياه السباحة المصنفة "ممتازة" (99,2%)، بينما بولندا، مع 55,9% فقط من الأماكن في هذه الفئة، حلت في ذيل الترتيب الذي يشمل بلدان الاتحاد الأوروبي إضافة إلى ألبانيا وسويسرا.

وحلت اليونان، الوجهة السياحية البارزة، في المرتبة الثالثة بعد النمسا بنسبة 96,6%. وصُنفت إيطاليا في المرتبة العاشرة مع 89,6% من المواقع ذات التصنيف "الممتاز"، وإسبانيا في المرتبة 13 مع 88,2%.

ومع 75,9% من المياه بجودة ممتازة، احتلت فرنسا المرتبة 21، وهي أدنى من المعدل الأوروبي.

على طول السواحل، تكون جودة المياه أفضل بشكل عام من تلك المسجلة في الأراضي الداخلية، بفضل التجديد المتكرر للمياه وقدرتها على التنقية الذاتية.

إلى ذلك، تُعتبر البحيرات والأنهر أكثر حساسية من المناطق الساحلية للتلوث قصير المدى الناجم عن الأمطار الغزيرة أو الجفاف في الصيف.

في المناطق الساحلية، ارتفعت نسبة الأماكن ذات المياه "الممتازة" إلى 88,9% في عام 2022. وتبلغ النسبة 79,3% على صعيد مياه السباحة في المناطق الداخلية، في زيادة طفيفة للغاية.