نجمة على «رصيف المشاهير» لمغن اغتيل قبل 27 عاماً

أُدرجت بعد طول انتظار على «رصيف الفن والشهرة » في هوليوود نجمة باسم مغني الراب الأميركي، توباك شاكور، الذي قتل قبل 27 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة رغم قصرها.

وكان نجم «الهيب هوب» يُعدّ أبرز فناني الساحل الغربي الأميركي قبل اغتياله بطلقات نارية في سبتمبر 1996 في لاس فيغاس في ظروف لاتزال غامضة، ولم يكن تعدّى الـ25 عاماً.

وقالت شقيقة الراحل سيكيوا «سِت» شاكور، خلال احتفال التكريم في لوس أنجلوس، إنه «كان يعلم في قرارة نفسه أن مستقبلاً كبيراً ينتظره».

وأضافت: «يشرفني كثيراً أن أكون هنا اليوم لتمثيل عائلة شاكور». وتابعت قائلة: «كوني شقيقته الصغرى، حظيت بشرف مواكبة صعود مكانته».

وبيع 75 مليوناً من ألبومات توباك، الذي كان ليبلغ اليوم الـ52 لو بقي على قيد الحياة، والذي تمتع بمكانة كبيرة في عالم «الهيب هوب»، نظراً إلى ما تنطوي عليه كلمات أغنياته من شحنة عاطفية، وإلى حسّه المسرحي.