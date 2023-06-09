جراحة نادرة لإنقاص وزن مصرية تعاني انقلاب الأحشاء

نجح فريق طبي مصري في إجراء جراحة تحويل مسار نادرة لامرأة تعاني انقلاب الأحشاء التام.

وقال جرّاح السمنة والمناظير المتقدمة في وزارة الصحة المصرية رئيس الفريق الذي أجرى الجراحة، الدكتور بهاء شكري، إن «حالة انقلاب الأحشاء التام هي انعكاس الأحشاء الداخلية داخل الإنسان، بحيث يكون مكانها عكس الإنسان الطبيعي». وأضاف أن «النسبة بين الأعضاء لا تتغير في حالة الانقلاب التام، لهذا لا يعاني الشخص أعراضاً صحية، كما في حالة هذه المرأة، التي كانت تعاني السمنة المفرطة بمؤشر كتلة الجسم وبوزن 130 كيلوغراماً وطول 165 سنتيمتراً، وتعاني مرض السكري من النوع الثاني». وأشار إلى أن «العملية استغرقت نحو ساعتين، وأن المرأة خرجت من المستشفى في اليوم التالي بحالة جيدة، بعد أن تم إنزال وزنها إلى النصف».