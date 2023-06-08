مليونير يجرب حظه للمرة الـ 27 في امتحان «الثانوية العامة»

من بين ملايين الصينيين الذين تقدموا إلى امتحانات «غاوكاو» المساوية للثانوية العامة، مليونير في الـ56 يُدعى (ليانغ شي)، يجرب حظه للمرة الـ27. في امتحان الحياة، يستطيع (ليانغ) أن يفخر بما حققه من نجاح، إذ بدأ حياته المهنية بوظيفة متواضعة في مصنع، ثم أسس شركة خاصة لمواد البناء تشهد ازدهاراً في أعمالها.

ولكن في قلب الرجل الخمسيني غصّة لم يمحها الزمن ولا الثروة، تتمثل في إخفاقه في نيل علامة كافية في امتحان القبول في مؤسسات التعليم العالي المعروف بـ«غاوكاو»، ليتمكن من الالتحاق بالجامعة المرموقة لمقاطعة سيشوان في جنوب غرب الصين، حيث يعيش.

ولكي يحظى هذه السنة بفرص النجاح في الامتحانات التي يتقدم إليها 13 مليون مرشح، عاش (ليانغ شي) منذ أشهر «حياة راهب»، على حدّ وصفه، إذ يستيقظ يومياً عند الفجر، ويغوص في الكتب لمدة 12 ساعة.

وقال: «يحزّ في نفسي أنني لم أتمكن من الالتحاق بالجامعة.. لأنني كنت حقاً أرغب في ذلك وفي أن أصبح مثقفاً».

وقصة (ليانغ) حوّلته نجماً في وسائل الإعلام. وأضاف باعتزاز: «يلقبونني مرشح (غاوكاو) الذي لا يستسلم». وتثير قضيته فضول كثيرين، وتساءل البعض عما إذا كان يفعل ذلك سعياً إلى الشهرة لا غير. ويردّ (ليانغ) على ذلك قائلاً: «ماذا يمكن أن أستفيد؟ لا يمكن أن يتقدّم أي عاقل لهذه الامتحانات لعقود من أجل تسويق دعائي».