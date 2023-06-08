«مفاجآت صيف دبي».. 67 يوماً من السعادة

تنطلق الدورة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال الفترة من 29 يونيو الجاري وتستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل، لتقدم لسكان المدينة وزوّارها الكثير من التجارب الممتعة، والفعاليات الترفيهية، والتخفيضات والجوائز المميزة على مدار 67 يوماً. وستتضمن «مفاجآت صيف دبي» مجموعة من الحفلات الموسيقية والفعاليات والتجارب المتنوّعة، إذ تنطلق الأجواء المبهجة لـ«مفاجآت صيف دبي» في أنحاء المدينة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ويمكن الاستمتاع بكثير من الفعاليات والأنشطة العائلية التي ستُقام في مراكز التسوّق والوجهات السياحية الشهيرة في دبي، إلى جانب السحوبات والتخفيضات والجوائز القيمة، وتجارب الطعام وفنون الطهي المتنوّعة، والتي تؤكد أن دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام. إضافة إلى العروض الترويجية والباقات على الإقامة الفندقية، مثل حملة «للأطفال مجاناً» المتوافرة في فنادق ومناطق جذب عديدة، إضافة إلى عروض الحجز المبكر بأفضل الأسعار.

وسيكون الجمهور على موعد مع حفلة افتتاحية بمناسبة انطلاق «مفاجآت صيف دبي»، والاحتفال بعيد الأضحى، يحييها الفنانان حسين الجسمي، وكاظم الساهر، في الأول من يوليو المقبل في قاعة «كوكا كولا أرينا».

كما سيُحيي «فنان العرب» المطرب محمد عبده، في الثاني من يوليو المقبل، حفلاً في «كوكاكولا أرينا»، ضمن الاحتفالات بعيد الأضحى. وتُقام هذا العام الدورة الثانية من المهرجان الموسيقي «بِيتْ ذا هِيتْ» (Beat the Heat) في ذا أجنده، مدينة دبي للإعلام، بعد النجاح الذي حققه العام الماضي. ويقدم المهرجان سلسلة من الحفلات الموسيقية الأسبوعية الحية لعدد من أشهر الفنانين العالميين والمحليين، خلال يوليو وأغسطس المقبلين، بالتعاون بين «مفاجآت صيف دبي»، و«سبوتلايت» و«أنغامي».

وسيحيي الحفلات الغنائية فنانون عدة، من بينهم: ويجز، وكايروكي، وأفرونتو، ومروان بابلو، وبالتي، وديسكو مصر، وأوتوستراد، ومسار إجباري، شارموفرز، والعديد غيرهم.

جدول الموسم

ستعلن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي في 20 الجاري، من أجل الاستمتاع بفعاليات وأنشطة هذا الصيف في المدينة. ودعت الجميع إلى عدم تفويت العروض الترفيهية والتخفيضات خلال دورتها الجديدة.

29 الجاري تنطلق الدورة الجديدة من «المفاجآت» التي تستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

• «فنان العرب» سيحيي في الثاني من يوليو المقبل حفلاً في «كوكاكولا أرينا».

• الجمهور على موعد مع حفل حسين الجسمي وكاظم الساهر في مطلع الشهر المقبل.