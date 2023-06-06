مهرجان أبوظبي يواصل تقديم «الهولندي الطائر» في أميركا

يواصل مهرجان أبوظبي ضمن دورته الـ20 تحت شعار «إرادة التطور.. توقٌ للريادة»، تقديم عرض الأوبرا «الهولندي الطائر»، إحدى روائع المؤلف الموسيقي الألماني العالمي ريتشارد فاغنر، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة حتى 10 من الشهر الجاري.

ويأتي العرض ضمن «برنامج أعمال التكليف الحصري العالمية» على مسرح أوبرا ميتروبوليتان بنيويورك، وبإنتاج مشترك بين المهرجان وأوبرا متروبوليتان وأوبرا كيبيك.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «يسرنا أن نقدّم مجدداً عمل أوبرا (الهولندي الطائر) بعد عرضه لأول مرة عالمياً في عام 2020، في أول تعاون بين دار الأوبرا الأعرق في الولايات المتحدة ومؤسسة ثقافية عربية بالشراكة مع أوبرا دي كيبيك». وأضافت: «بقيادة المايسترو توماس جوجيس تستعيد أوركسترا أوبرا ميتروبوليتان، جنباً إلى جنب مع التينور إريك كاتلر والباس ديمتري بيلوسيلسكي، رائعة فاغنر الخالدة عن الخلاص والحب، إذ يعكس إنتاجنا العالمي المشترك التزام المهرجان لأكثر من 20 عاماً بتحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية عبر شراكتنا مع كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات الدولية، لتقديم أعمال إنتاج مشترك وتكليف حصري جديدة ومبتكرة مع إتاحة الفرصة أمام الجمهور في أبوظبي والإمارات للاطلاع على الإبداعات العالمية». ويقدم «الهولندي الطائر» قصة تراثية شكلت مصدراً لإلهام الشعراء والفنانين بين القرنين الـ18 والـ19.