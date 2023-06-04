تقتل امرأة وتقطّع أوصالها.. دافع الجريمة لا يصدق

اعترفت شابة في كوريا الجنوبية بقتل امرأة وتقطيع أوصالها «بدافع الفضول» لا أكثر.

وقالت الشرطة في مدينة بوسان، إن الشابة التي ألقي القبض عليها الأربعاء الماضي كانت مهووسة بقصص الجريمة، وأرادت أن تختبر القيام بجريمة قتل حقيقية.

واعترفت جونغ يو جونغ (23 عاماً) بقتل مدرسة لم تصرح السلطات باسمها. وذكرت صحيفة «تشوسونيلبو» أن الشابة المهووسة بقصص ومسلسلات التحقيقات الجنائية اعترفت للشرطة في وقت سابق بأنها قتلت ضحيتها بعد مشادة، لكن الضباط سرعان ما اكتشفوا تناقضات عدة في قصتها. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن حثتها عائلتها على قول الحقيقة، اعترفت جونغ للشرطة بالدافع الحقيقي.

وأكدت السلطات أنها تجري اختبارات لتحديد ما إذا كانت جونغ مختلة عقلياً، إذ تبين بعد جمع الأدلة، أن القتل والتقطيع قد تم التخطيط له بعناية.

وكشفت الشرطة عن أن سجلات هاتف جونغ تظهر أنها أمضت الأشهر الثلاثة الماضية في البحث على الإنترنت للحصول على نصائح حول كيفية إخفاء جثة.

كما تعتقد الشرطة أنها استعانت بروايات الجريمة والبرامج التلفزيونية كمادة بحثية. وأظهر سجل المكتبة العمومية أن المتهمة استعارت عدداً من قصص الجريمة في الأشهر التي سبقت فعلتها.

ووجدت جونغ ضحيتها عبر تطبيق للمدرسين الخاصين للتواصل مع أولياء الأمور. وقدمت نفسها كأم لطفلة في المدرسة تريد أن تتعلم اللغة الإنجليزية، ثم اتفقتا على أن تأتي الابنة إلى منزل المدرسة للتشاور بعد يومين. وحينها اشترت جونغ زياً مدرسياً عبر الإنترنت لتبدو وكأنها الابنة المزيفة، وبمجرد دخولها منزل الضحية، طعنتها بسكين.

وقالت الشرطة: «جونغ قصيرة، ومع ارتداء الزي الرسمي، ربما اعتقدت الضحية خطأ أنها طالبة في المدرسة الإعدادية». وبعد الجريمة، أوضحت الشرطة أن جونغ زارت «سوبر ماركت» قريباً، إذ اشترت أكياس قمامة كبيرة وزجاجات تبييض. ثم قطعت جونغ أوصال ضحيتها ووضعت بعض أجزاء جسدها في حقيبة سفر، وركبت سيارة أجرة، وألقت الحقيبة في نهر ناكدونغ بمنطقة غابات منعزلة.

ولفتت الشرطة إلى أن جونغ حاولت «جعل الضحية تبدو وكأنها اختفت».

واحتفظت القاتلة بالهاتف المحمول للضحية وبطاقة الهوية والمحفظة في محاولة لارتكاب جريمة كاملة.

ومع ذلك، اشتبه سائق التاكسي بها ونبّه السلطات. ولاحقاً عثرت الشرطة على ملابس ملطخة بالدماء وعلى الأجزاء المتبقية من الجثة في منزل جونغ. وتم اصطحاب القاتلة المهووسة إلى خارج مركز اعتقالها صباح الجمعة الماضية للمحاكمة. وقالت للصحافيين إنها تشعر «بالأسف الشديد لأسرة الضحية»، حسبما ذكرت صحيفة «كوريا تايمز».

وأضافت: «أعتقد أنني فقدت عقلي» عندما سألها الصحافيون عن سبب محاولتها التستر على جريمة القتل.