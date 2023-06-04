قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان للبيع بنصف مليون دولار

يُعرض للبيع في مزاد يُقام في لوس أنجلوس الشهر الجاري قميص لأسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان.

والقميص الملطخ بعرق جوردان في حصة تدريبية خلال أولمبياد عام 1992 من المتوقع أن يصل سعره إلى ما بين 400 ألف و 600 ألف دولار.

ويتميز هذا القميص الأبيض بالأحمر والأبيض والأزرق بتوقيع اللاعب، وسيتم عرضه للبيع ضمن مجموعة "أساطير رياضية" للمقتنيات الرياضية في الفترة من 23 إلى 25 يونيو.

وصرح كودي فريدريك، مدير دار جوليانز، أن عائدات بيع مقتنيات جوردان ستخصص لصالح مركز لصحة المرأة والطفل في العاصمة الكينية نيروبي.

بالإضافة إلى قميص جوردان، ستتوفر أيضًا في المزاد قميص كرة القدم الذي ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية في عام 1971، بالإضافة إلى مقتنيات لنجوم رياضيين آخرين مثل كوبي برايانت لاعب كرة السلة الأمريكي، وفلويد مايويذر الملاكم، ودييجو مارادونا لاعب كرة القدم، ورافائيل نادال لاعب التنس الشهير.