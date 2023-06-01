«جواهر الإمارات» يطلق العنان لإبداعات المصممين الإماراتيين

تنطلق، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من معرض «جواهر الإمارات»، في مركز إكسبو الشارقة، الذي يستمر لغاية الرابع من يونيو الجاري، مقدماً عرضاً لإبداعات نخبة من مصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية الإماراتيين، الذين يشاركون إلى جانب أكثر من 100 عارض من أشهر الشركات والعلامات التجارية المحلية المتخصصة في تجارة وصناعة الذهب والفضة والألماس.

ويعد المعرض منصة مهمة توفر الدعم لرواد الأعمال المتخصصين بتجارة الذهب والمجوهرات، وإتاحة الفرصة للمواهب الإماراتية الشابة لدخول سوق تجارة الذهب أو عمليات التصميم والتصنيع للمشغولات، بالإضافة إلى تعزيز جودة وتنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية، ولاسيما أن الحدث يجمع تحت سقف واحد نخبة من كبرى شركات المجوهرات المحلية.