دولة خليجية تعلن إطلاق أول مذيع أخبار افتراضي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.. (شاهد)

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" رسميا، إطلاق أول مذيع أخبار افتراضي لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي "أفتار"، ضمن خطة التطوير لمواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المؤسسات الإعلامية.

وفي تقرير لوكالة الأنباء الكويتية قالت المدير العام لـ"كونا"، فاطمة السالم، إن "المذيع هو أحد موظفي الوكالة ويدعى عبدالله العصيمي، وتمت الاستعانة به كمذيع افتراضي يستطيع قراءة الأخبار من خلال دمج التسجيل الصوتي والفيديو لشخص حقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي".

وأضافت السالم أن "الوكالة جهزت قاعة خاصة في قطاع التحرير لإذاعة نشراتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر أول مذيع أخبار لها، وكذلك لاستخدامات جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وطبقا لما نقلته عنها "كونا" أوضحت السالم أن "موظفي الوكالة سيقدمون محتويات الأخبار للمذيع الافتراضي الذي سيعمل مبدئيا باللغة العربية من دون توقف"، وأعربت عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تحسين عملية إنتاج المواد الخبرية وتحريرها.

وذكرت أنه سبق أن أطلقت وكالة "كونا" مساحة على منصة الميتافيرس الافتراضي في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنلوجيا الحديثة في تحسين جودة وسرعة الخدمات الإعلامية.