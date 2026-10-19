زايد بن محمد يصدر قراراً بتعيين مروة فاضل أول مدير عام للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع

أصدر سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، قراراً بشأن تعيين مروة فاضل أول مدير عام للهيئة.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة قد أصدر مؤخراً، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قراراً بشأن إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" تتبع ديوان الرئاسة، وتستلهم عملها من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويقوم عمل الهيئة على المشاركة المجتمعية وإسناد الإدارة التنفيذية بصورة دورية إلى أفراد المجتمع من أصحاب المهارات والكفاءات، وذلك وفق ضوابط ومعايير يعتمدها رئيس الهيئة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي الذي أنشئت من أجله وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية.

وتمتلك مروة فاضل، وهي مديرة إدارة ‏الاتصال والعلاقات العامة - مؤسسة الإمارات، خبرة مهنية متعددة المجالات في الإعلام والاتصال الاستراتيجي، اكتسبتها من خلال مسيرتها المهنية في حكومة أبوظبي والقطاع الخاص والحكومة الاتحادية، حيث أسهمت في تطوير المحتوى، وصياغة الرسائل والسرديات للمؤسسات والمبادرات الوطنية.

وتحمل درجة الماجستير في العلاقات العامة الإستراتيجية، وهي من منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج خبراء الإمارات ضمن مسار الإعلام، الذي أُطلق بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بهدف إعداد الخبرات الوطنية المتخصصة وتمكينها للإسهام في تطوير القطاعات المستقبلية للدولة.

كما شاركت في عدد من البرامج التنفيذية المتقدمة لدى مؤسسات أكاديمية عالمية، ركزت على القيادة والتفكير الإستراتيجي والابتكار، بما يعزز خبرتها في الربط بين الرؤية والتطبيق المؤسسي.