أميركا: دب متطفل يقتحم مخبزاً ويلتهم 60 قطعة كعك

اقتحم دب أسود جائع مخبزاً في ولاية كونيتيكت الأميركية، بحثاً عما يسد جوعه، لينتهي الأمر بالتهامه 60 قطعة من الكعك (الكب كيك).

واكتشفت موظفة، تُدعى مورين ويليامز، الواقعة، وقالت لمحطة «دبليو تي إن إتش» التلفزيونية المحلية، إنها حاولت عن طريق الصراخ إخافة الدب المتطفل، الذي غادر المرآب ثم عاد إليه ثلاث مرات، قبل أن يقلب الطاولات على فريقها في العمل، الذي أسرع بالفرار عندما هاجمهم الدب، قبل أن يسحب صينية من كعكات «الكب كيك» إلى ساحة الانتظار ليبدأ في تناولها.

وأضافت ويليامز: «خطرت فكرة ببال إحدى الموظفات، وهي أن تخرج وتستقل سيارتها للقيادة إلى الخلف، وبدأت تطلق بوق السيارة بشكل هيستيري»، إلى أن غادر الدب أخيراً.