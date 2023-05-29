5 معالم سياحية في النمسا على المسافرين زيارتها هذا الصيف

يجد المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يبحثون عن تجارب فريدة لاختبارها هذا الصيف في النمسا، كل ما يرغبون فيه وأكثر، فالجمال الآسر لهذا البلد، وثقافته الغنية ومأكولاته اللذيذة تجعل منه وجهة سياحية ممتازة تقدم مزيجاً مثالياً من المعالم السياحية والحضارية المتنوّعة. كما تتميز النمسا بطبيعتها البكر الخلابة، كرم ضيافتها وتعدد تجاربها وعروضها ما يجعل زيارتها تجربة لا تُنسى لجميع المسافرين على اختلاف أذواقهم وأعمارهم. إضافة إلى ذلك، فإن مناخ الصيف المعتدل فيها يوفر ملاذاً ممتازاً بعيداً عن الحرارة المرتفعة خلال هذا الفصل، ما يجعل من التجوال واكتشاف الأماكن المختلفة تجربة ممتعة ومثالية.

تتعدد المعالم السياحية في النمسا، فهنالك الكثير لرؤيته واستكشافه، من أكبر كهف جليدي في العالم إلى أقدم منجم ملح، لذلك سيجد المسافرون إليها مجموعة واسعة من المعالم السياحية الطبيعية، وأخرى ذات الطابع التراثي الثقافي. من أهم هذه المعالم نذكر خمسة ننصح المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي بزيارتها هذا الصيف لاكتشاف وجه جديد للنمسا سيترك لديهم الكثير من الذكريات الجميلة:

1- أجمل طريق بانورامي في أوروبا

بفضل موقعه في قلب متنزه هوه تاورن الوطني، فإن طريق غروسغلوكنر الألبي المرتفع يوفر إطلالات خلابة تخطف الأنفاس على جبال الألب النمساوية. يأخذ الطريق زوّاره إلى ارتفاع 2571 متراً متيحاً لهم فرصة إلقاء نظرة على المشاهد البصرية الجميلة التي يتميز بها أعلى جبل في النمسا، وهو جبل باستيرس الجليدي، وما يحيط به من قمم شاهقة. وبإمكان المسافرين هنا التوقف عند العديد من منصّات المشاهدة وزيارة معارض مجانية يصل عددها إلى تسعة، بما في ذلك أحد أعلى معارض الفن الحديث في المنطقة. كذلك، يوفر هذا الطريق فرصاً مميزة لمشاهدة حيوانات المرموط والوعل، فضلاً عن الشلالات، والاستمتاع بالجلوس على أجمل المقاعد في أوروبا التي توفر إطلالات لا مثيل لها على الجبال والوديان.

2- أكبر كهف جليدي في العالم

يُعتبر كهف أيسريزينفيلت من العجائب الطبيعية الخلابة التي يقصدها الزوّار من جميع أنحاء العالم، وهو يقع في بلدة فيرفين ضمن جبل تينينغيبريج. يمتد الكهف على أكثر من 42 كيلومتراً، وفيه تشكيلات رائعة من الجليد والتي تكونت على مدار ما يزيد على 1000 عام. بإمكان زوّار الكهف القيام بجولات إرشادية للاستمتاع بمناظر فريدة تشهد على روعة الجليد الكريستالي، الشلالات المتجمدة والأشكال الفنية التي يبدعها الثلج داخل الكهف.

3- أعلى الشلالات في أوروبا

تقع شلالات كريملر في متنزه هوه تاورن الوطني، وهي أشبه بأعجوبة طبيعية توفر مشاهد ملحمية للمياه وهي تهبط من ارتفاع 380 متراً، وبإمكان الزوّار القيام بنزهة على طول ممرات خاصة قرب الشلال والاستمتاع برذاذ الماء البارد وهواء الجبل العليل بينما يتأملون أجمل المشاهد.

4- أقدم منجم ملح في العالم

يقع المنجم في قرية هالشتات الحالمة ضمن منطقة سالزكامرغوت الشهيرة، كونها منطقة البحيرات في النمسا مع أكثر من 76 بحيرة. دخل منجم الملح في هالشتات نطاق التشغيل منذ أكثر من 7000 عام، ما يجعله أقدم منجم ملح في العالم، وبإمكان زوّاره الاستمتاع بجولة إرشادية داخله ليكتشفوا تفاصيل مدهشة عن تاريخ صناعة الملح. تنتهي الجولة برحلة على متن عربات مقطورة مائلة، وزيارة إلى بحيرة الملح الجوفية التي تتمتع بخصائص علاجية جمّة.

5- أقدم حديقة حيوانات في العالم

يقع قصر شونبرون في فيينا، وهو قصر باروكي رائع مع حدائق واسعة غناء كانت بمثابة المقر الصيفي لملوك عائلة هابسبورغ. يضم القصر العديد من النشاطات والمعالم المميزة، منها أقدم حديقة حيوانات في العالم والتي تأسست عام 1752. تُعدّ حديقة الحيوانات هذه موطناً لأكثر من 700 نوع من الحيوانات، بما في ذلك الباندا، والنمور والدبب القطبية، ما يجعلها من المعالم السياحية المميزة لجميع الفئات العمرية.

وأثناء ترحال السياح عبر مناطق النمسا ومعالمها المختلفة بإمكانهم الاستمتاع بتذوق أحد الأطباق التقليدية اللذيذة، مثل فينير شنيتزل وكايسرشمارن أو الأطباق الخاصة ببعض المناطق، مثل سالزبورغر نوكرل أو كيسيرشبيتزله. وفضلاً عن ذلك، فإن توافر رحلات طيران مباشرة بين دول منطقة الخليج العربي وفيينا وسالزبورغ، إضافة إلى شبكة المواصلات العامة الداخلية الممتازة في النمسا، يجعل السفر إليها والتنقل بين مختلف أرجائها أمراً في غاية السهولة للضيوف القادمين من منطقة الخليج العربي.

• أجمل طريق بانورامي في أوروبا يتيح إطلالات تخطف الأنفاس على جبال الألب.

• هنالك الكثير لرؤيته واستكشافه، من أكبر كهف جليدي في العالم إلى أقدم منجم ملح.