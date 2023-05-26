بينيلوبي كروز سفيرة جديدة لـ «طيران الإمارات»

كشفت «طيران الإمارات» عن أحدث حملاتها الإعلانية، التي ستطلقها هذا الصيف، والتي تتضمّن ظهور نجمة هوليوود، بينيلوبي كروز.

والممثلة الحائزة جائزة الأوسكار من محبي «طيران الإمارات»، ومن المسافرين الدائمين، حيث ترددت على دبي مرّات عدة. وفي لقطات حصرية من وراء الكواليس صُوّرت على متن طائرة A380، كشفت بينيلوبي كروز عن شغفها بـ«طيران الإمارات»، والعلاقة الإيجابية التي تربطها بالعلامة التجارية. وقالت: «أنا معجبةٌ للغاية بهذه الناقلة! وتغمرني السعادة للشراكة مع (طيران الإمارات)، بعد سنوات من السفر على طائراتها في بعض أكثر الرحلات الخاصة في حياتي».

وسيبدأ بث الإعلانات التلفزيونية الجديدة على الصعيد العالمي أواخر مايو الجاري، باللغتين الإنجليزية، ولغة بينيلوبي الأم الإسبانية. ومحور الإعلان موضوع مثير للتفكير، وهو «السفر لا يتعلق بالوجهة النهائية

فقط، بل بكيفية الوصول إليها أيضاً». وتُظهر الإعلانات القصيرة كروز وهي تستمتع بالكماليات الحصرية التي يختبرها عملاء «طيران الإمارات» في الدرجتين الأولى والأعمال في أثناء طيرانهم بـ«تميّزٍ دائم»، من المشروبات الخاصة في الصالون الجوي على طائرة A380، إلى الاستحمام فوق السحاب، ومن الهتاف لمباراة كرة القدم على التلفزيون في بثٍّ حيٍّ ومباشر، إلى الاستمتاع بوجبة سخية من الكافيار الفاخر. كما تسترخي في لقطة أخرى على المقعد الفسيح في درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة الجديدة.

وتتواصل بينيلوبي كروز مع أفراد طاقم الطائرة بلغاتٍ عدة، وأشرف على الإعلانات التلفزيونية الجديدة وإخراجها روبرت سترومبرغ، مخرج هوليوود الحائز جائزتي أوسكار.