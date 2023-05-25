محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده.. سيجار وذهب ودولارات على قالب "جاتوه" (شاهد الفيديو)

عاد اسم الفنان المصري محمد رمضان للواجهة في ضجة أخرى مختلفة عن دولارات الطائرة.

فقد احتفل الفنان المصري الملقب بـ"نمبر 1" مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعيد ميلاده الـ35، ناشراً مقطع فيديو من إحيائه حفلًا في أميركا مؤخرا.

ونشر رمضان الفيديو معلقاً: "الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما سيأتي، النهاردة عيد ميلادي، بس في أميركا احتفلوا قبلنا كالعادة فرق التوقيت"، قائلًا: "أحلى عيد ميلاد وسط عيلتي".

إلا أن الأمور لم تمض بهذه السلالة، فـ"النمبر 1" بات معتاداً على إثارة الجدل، إذ عاد ونشر فيديو آخر ظهر فيه عاملون في الفندق يحتفلون بالفنان أيضاً، لكن على طريقته.

وظهر في الفيديو الذي نشره عبر حسابه في انستغرام هذه المرة، عاملو الفندق وقد دخلوا غرفته مع قالب حلوى مليء بالذهب والدولارات.

وقد لاقى الفيديو انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض استفزازا جديدا من تصرفات رمضان، وفق التعليقات.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها رمضان الجدل بنشر صور دولارات، حيث نشر قبل أيام أيضاً صورا عبر حسابه في فيسبوك، من طائرته الخاصة وإلى جانبه حزم من الدولارات، ما فتح عليه أبوابا من التدقيق وصلت لمطالبة برلمانية مصرية بملاحقته بالضرائب.

