الهند تشترط اختبار أدوية السعال قبل تصديرها بعد وفيات في الخارج

أظهر إخطار أصدرته الحكومة الهندية الثلاثاء أن البلاد لن تسمح بتصدير أدوية الشراب لعلاج السعال إلا بعد اختبار عينات في معامل حكومية، وذلك عقب وفاة عشرات الأطفال في جامبيا وأوزبكستان بعد تناولهم أدوية سعال مصنوعة في الهند.

وقالت الحكومة في الإخطار الصادر بتاريخ 22 مايو ونشرته وزارة الصحة اليوم إن أي شراب للسعال يجب أن يحصل على شهادة تحليل صادرة من مختبر حكومي قبل تصديره اعتبارا من أول يونيو .

وجاء في الإخطار الصادر عن وزارة التجارة "يسمح بتصدير شراب السعال بشرط اختبار عينة التصدير وإصدار شهادة تحليل".

وارتبطت أدوية السعال المصنوعة في الهند بوفاة 70 طفلا في جامبيا و 19 طفلا في أوزبكستان العام الماضي، مما أثر سلبا على صناعة الأدوية في الهند التي يبلغ حجمها 41 مليار دولار.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الهند تدرس تعديل سياستها الخاصة بصناعة الأدوية، بما في ذلك زيادة الاختبارات التي تخضع لها أدوية السعال وكذلك المواد الخام للأدوية.