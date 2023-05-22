«يوتيوب»: لن نحذف فيديوهات الحسابات غير النشطة

عدلت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية غوغل، سياسة التعامل مع الحسابات غير النشطة، معلنة أنها ستحذف أي حساب لا يستخدم لأكثر من عامين، ليصبح السؤال الأهم: ماذا عن الحسابات القديمة على موقع بث الفيديوهات المملوك لها «يوتيوب»؟، إذ يحتوي الموقع على كم كبير من الفيديوهات المنشورة منذ سنوات طويلة على حسابات لم تعد نشطة، وكذلك على حسابات مات أصحابها، وهناك أحبابهم الذين يريدون استمرار مشاهدة مثل هذه الفيديوهات عبر الموقع.

لذلك قررت شركة غوغل حذف الحسابات غير النشطة، لكن دون حذف الفيديوهات الخاصة بهذه الحسابات. ونشرت الشركة رسالة عبر الإنترنت، قالت فيها بشكل دقيق: «لا نعتزم حذف الحسابات غير النشطة التي تحتوي على فيديوهات (يوتيوب) في هذا الوقت».