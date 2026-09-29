«الوطنية للإعلام» تحذر من توليد صور أو مقاطع لرموز وطنية أو شخصيات عامة دون موافقة رسمية

حذّرت الهيئة الوطنية للإعلام، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو غيرها من الوسائل التقنية الحديثة في توليد صور أو مقاطع فيديو تتضمن الرموز الوطنية أو الشخصيات العامة دون موافقة رسمية مسبقة، مؤكدةً أن ذلك يُعد مخالفة لمعايير المحتوى الإعلامي.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي التزاماً بمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها.