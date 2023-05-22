«تراث الإمارات» يعرض عناوين متميزة

يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وينطلق اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويستمر حتى 28 مايو الجاري.

وسيعرض جناح النادي عدداً من الإصدارات المتميزة في مختلف المجالات، مثل «ديوان الشيخ زايد»، و«روائع البيان في آل نهيان»، و«من الوثائق العثمانية في تاريخ الجزيرة العربية»، و«تطور التخطيط العمراني لمدينة العين»، إضافة إلى عدد من الدواوين الشعرية، مثل ديوان فارس الشعر، وديوان بن عتيج، وديوان كميدش بن نعمان، ومجلدات مجلة «تراث».

كما ينظم جناح النادي برنامجاً ثقافياً حافلاً يواكب رسالة المعرض لهذا العام التي تحتفي بمفهوم «الاستدامة»، اتساقاً مع إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة، وسيواكب البرنامج استضافة الجمهورية التركية ضيف شرف للدورة الحالية، واعتماد ابن خلدون شخصية المعرض.

ويشمل البرنامج عدداً من المحاضرات الثقافية والفكرية، بمشاركة نخبة من المفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين المتخصصين، منها محاضرات: «الرواية الإماراتية: رؤية نقدية»، و«وثائق الإمارات والجزيرة العربية في الأرشيف العثماني»، و«سيرة الشيخ زايد في رواية الصقر لجلبير سينويه»، و«لمحة عن الرحالة العرب إلى الآستانة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر»، و«ابن خلدون العالِـم الاجتماعي العابر للزمان والمكان»، وغيرها من المحاضرات.

وسيضم جناح النادي أيضاً ركناً للحرف النسائية التراثية، التي تعرّف الزوار بجوانب من الثقافة والتراث الإماراتي، بجانب نشاط للرسم والتلوين للأطفال.