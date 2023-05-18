«آسفون» يا جوني ديب.. النجم يستعيد بريقه في مهرجان «كان»

استعاد النجم الأميركي جوني ديب، بريق الشهرة على ما يبدو، إذ شوهد وهو يلتقط الصور مع معجبيه ويترك توقيعه عليها قبل العرض الأول لفيلمه «جون دو باري» في افتتاح مهرجان كان السينمائي، وذلك في أول أدواره الرئيسة منذ مثوله للمحاكمة في قضية تشهير جذبت الأنظار.

ورفع محبو ديب في المدينة الفرنسية الواقعة على ساحل الريفييرا لافتات مكتوب عليها «تهانينا يا جوني» و«نحن آسفون».

كما حظي جوني ديب بترحيب حار بين كوكبة من النجوم الكبار، خلال افتتاح المهرجان، مساء أول من أمس.

وببزة سوداء وشعر مصفف على شكل ذيل حصان ونظارات شمسية، استعاد جوني ديب طقوس المرور على السجادة الحمراء، بعد منعه من تصوير الأفلام من جانب الاستوديوهات الهوليوودية، منذ المسلسل القضائي الذي تواجه فيه مع زوجته السابقة أمبير هيرد على خلفية اتهامات بالتعنيف.

ولم يخلف مهرجان كان وعده كعادته كل عام وشهد افتتاحه ظهوراً لمجموعة كبيرة من النجوم، مثل: مادس ميكلسن وجون كيه. رايلي وهيلين ميرين التي صبغت شعرها باللون الأزرق.

ويلعب جوني ديب في فيلم «جون دو باري» دور الملك الفرنسي لويس الـ15. والفيلم من إخراج مايوين لو بيسكو المعروفة باسم مايوين، وتلعب فيه أيضاً دور دو باري محظية الملك الفرنسي التي تسلقت السلم الاجتماعي وأصبحت المفضلة لديه.

وسلط النقاد الضوء على جاذبية الفيلم الذي حصل على تمويل من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، ضمن ميزانية إجمالية تقدر بنحو 22.4 مليون دولار، لكنهم قالوا إن الفيلم يفتقر إلى الإيقاع.

ويمثل الفيلم الناطق باللغة الفرنسية، والذي لم يتحدد موعد إطلاقه بعد في أميركا الشمالية بداية عودة ديب نجم سلسلة أفلام «قراصنة الكاريبي»، الذي ظهر في عدد قليل من الأفلام والتلفزيون منذ انتهاء محاكمته في يونيو الماضي.

ومنحت هيئة محلفين أميركية ديب نصراً شبه كامل في معركة التشهير التي خاضها مع زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد، وقضت بحصوله على تعويض بأكثر من 10 ملايين دولار.

ومن بين نجوم حفل الافتتاح في مهرجان كان: هيلين ميرين، بإطلالة باللون الأزرق السماوي من الفستان إلى الشعر، والممثلة الصينية غونغ لي، بفستان أسود مع ياقة دائرية، ومادس ميكلسن الذي يشارك في فيلم «إنديانا جونز» الجديد، أبرز الأعمال المقدمة في المهرجان.

ووجه المهرجان تحية إلى أحد ألمع الأسماء في هوليوود، الممثل مايكل دوغلاس، الذي حصل على سعفة ذهبية فخرية من يدي النجمة أوما ثورمان، التي وصفته بأنه «نجم أبدي وفنان لامع».

وجرى الإعلان بعدها رسمياً عن افتتاح هذه النسخة الـ76 من المهرجان من جانب كاترين دونوف، إلى جانب ابنتها كيارا ماستروياني، بعد إلقائها قصيدة دعماً للأوكرانيين.