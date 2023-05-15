"لم يذهب للعمل منذ 15 عاما".. موظف يقاضي شركته لعدم رفع مرتبه

حاول موظف كبير في مجال تقنية المعلومات يقضي إجازة مرضية منذ عام 2008 مقاضاة شركته بسبب ما ادعى أنه تمييز نتيجة عدم حصوله على زيادة الراتب منذ ذلك الوقت.

واعتبر إيان كليفورد أنه كان ضحية للتمييز من قبل شركة IBM لأن راتبه لم تتم زيادته خلال الخمسة عشر عامًا التي كان فيها خارج العمل.

وبموجب خطة صحية لشركة IBM، يتلقى متخصص تكنولوجيا المعلومات أكثر من 54000 جنيه إسترليني سنويًا ويضمن الحصول على الراتب حتى يبلغ 65 عامًا - مما يعني أنه سيحصل على أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني.

لكن كليفورد جادل بأن العرض "ليس سخيا بما فيه الكفاية" ، مدعيا أن راتبه البالغ 54.028 جنيه إسترليني سوف "يذبل" بمرور الوقت بسبب التضخم.

ووفقا لصحيفة "مترو" كان كليفورد بدأ العمل في الشركة منذ عام 2000 حتى ذهب في إجازة مرضية في سبتمبر 2008 متقدما بشكوى سابقة في العام 2013 استنادا لإحساسه بالظلم، من عدم تلقي زيادات راتب، حيث تم التوصل ل "اتفاق حل وسط" حينها، وتمت تسوية شكواه من خلال وضعه في خطة الإعاقة الخاصة بالشركة، والتي تعني بقاءه موظفا دون الالتزام بالعمل، كما وافق على عدم رفع شكوى أخرى حول القضايا نفسها.

ولكن في فبراير 2022 ، غير كليفورد رأيه ودفع بقضية ضد شركة IBM تتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة ، مما يعكس شكواه السابقة.

وقال إنه عومل "معاملة غير مواتية" بدون زيادة في الراتب منذ 2013 أو استحقاق عطلة ، وقارن نفسه بموظف غير معاق كان سيتقاضى راتبه بالكامل خلال الإجازات.

وتم رفض دعواه من قبل محكمة العمل في ريدينغ (بريطانيا) ، حيث أخبره القاضي أنه حصل على "فائدة كبيرة جدًا" و "معاملة تفضيلية".