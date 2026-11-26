أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المؤمن عليه يمر بسبع محطات رئيسية خلال رحلته التأمينية، تبدأ بالتسجيل في نظام المعاشات وتمتد حتى التقاعد وما بعده، حيث ترتبط كل مرحلة بحقوق ومزايا تتعزز تدريجياً كلما زادت سنوات الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن الإلمام بهذه المحطات يساعد المؤمن عليه على التخطيط لمستقبله الوظيفي والتقاعدي بصورة أفضل، واتخاذ القرارات التي تساعده على الاستفادة من منافع تأمينية أكبر وتعزيز قيمة مستحقاته عند التقاعد.

سنه خدمة

يمثل إكمال سنة في الخدمة أولى محطات المسار التأميني، إذ يصبح المؤمن عليه مؤهلاً لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للشروط القانونية. وتشكل هذه المرحلة بداية بناء المنافع التأمينية، التي تتطور قيمتها مع استمرار المؤمن عليه في العمل وزيادة سنوات خدمته.

من 5 إلى 10 سنوات

تتزايد قيمة مكافأة نهاية الخدمة تدريجياً مع زيادة سنوات العمل. فعند إكمال خمس سنوات في الخدمة، تُحتسب المكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة خدمة. وعند بلوغ عشر سنوات، ترتفع المكافأة لتُحتسب بواقع راتب شهرين عن كل سنة، فيما تُحتسب السنوات التي تزيد على عشر سنوات بواقع ثلاثة رواتب عن كل سنة خدمة إضافية. ويعكس هذا التدرج الأثر الإيجابي للاستمرار في العمل، إذ تتيح سنوات الخدمة الأطول للمؤمن عليه فرصة الحصول على مستحقات أكبر تقديراً لمدة عطائه المهني.

15 سنة خدمة

تمثل مدة 15 سنة من الخدمة إحدى المحطات المهمة في التخطيط للتقاعد، إذ تتيح للمؤمن عليه الذي بلغ سن الستين استحقاق معاش تقاعدي وفقاً للشروط القانونية، بما يوفر له دخلاً مستقراً بعد انتهاء خدمته.

20 سنة خدمة

تمثل مدة الـ 20 سنة في الخدمة نقطة تحول رئيسية في حياة المؤمن عليه المشمول بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 والتي تسري على كل من التحق بالعمل الوظيفي لأول مرة قبل 31 أكتوبر 2023 لدى جهة عمل مسجلة لدى الهيئة، إذ تؤهله هذه المدة لاستحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للشروط القانونية، كما تتيح له هذه المرحلة فرصة شراء مدة خدمة اعتبارية بما يساعده على زيادة إجمالي سنوات خدمته وتعزيز منافعه التقاعدية.

25 سنة خدمة

يفتح إكمال 25 سنة في الخدمة المجال أمام مزايا إضافية للمشمولين بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، حيث يجوز للمتقاعد من القطاع الحكومي الذي أكمل هذه المدة الجمع بين المعاش وراتب الوظيفة الجديدة عند عودته إلى العمل، متى استوفى الشروط والأحكام القانونية المنظمة لذلك. كما تستطيع المرأة المؤمن عليها في هذه المرحلة شراء مدة خدمة اعتبارية تصل إلى عشر سنوات، بما يساعدها على استكمال مدة 35 سنة بما يؤهلها للحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش.

30 سنة خدمة

عند إكمال 30 سنة في الخدمة، يستطيع المؤمن عليه شراء خمس سنوات خدمة اعتبارية وفقاً لأحكام القانون، ليصل إجمالي مدة خدمته إلى 35 سنة. ويمنحه ذلك فرصة استحقاق المعاش التقاعدي بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش. وتمثل هذه المرحلة خياراً مهماً للمؤمن عليهم الراغبين في تعزيز منافعهم وتسريع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة للمعاش.

35 سنة خدمة

تمثل مدة 35 سنة خدمة إحدى أبرز محطات المسار التأميني، إذ تؤهل المؤمن عليه للحصول على معاش تقاعدي بنسبة 100% من راتب حساب المعاش. وتستمر المزايا في النمو بعد ذلك، فالمؤمن عليه الذي يواصل العمل بعد إكمال 35 سنة يحصل، إلى جانب معاشه التقاعدي، على مكافأة إضافية بواقع ثلاثة رواتب من راتب حساب المعاش عن كل سنة خدمة إضافية.

وبذلك، لا يقتصر أثر الاستمرار في العمل على زيادة الخبرة المهنية، بل يمتد ليشمل منافع مالية وتأمينية إضافية تدعم الاستقرار وجودة الحياة بعد التقاعد.

وأكدت الهيئة أن هذه المحطات توضح كيف تتطور المنافع التأمينية مع تقدم المؤمن عليه في مسيرته المهنية، مشيرة إلى أن التخطيط المبكر للتقاعد، والتعرف إلى المزايا المرتبطة بكل مرحلة من مراحل الخدمة، واتخاذ قرارات مدروسة مثل مواصلة العمل وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى المطلوب للاستحقاق يمكن أن يساهما في زيادة المنافع التأمينية وتعزيز قيمة المعاش، بما يوفر للمؤمن عليه وأسرته حماية تأمينية أكبر ومستقبلاً مالياً أكثر استقراراً.