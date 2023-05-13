«التبوريدة» الفرسان بأجمل حضور

عدد من الفرسان خلال أداء عرض «التبوريدة» الشهير في المغرب، و«التبوريدة» المعروفة أيضاً باسم الخيالة والباردية هي أحد أنواع العروض التراثية والتاريخية في المغرب يعود تاريخها إلى القرن الـ15 وتحظى بشعبية كبيرة.

يشتهر فرسان «التبوريدة» بالمهارة العالية في التعامل مع الخيول والأسلحة ويرتدون زياً موحداً عبارة عن جلباب أبيض رقيق تحته ما يعرف بـالفرجية أو لتشامير ومعه السروال العربي الواسع المعروف في جميع الدول العربية ويكون لونه أبيض، وفوق جميع الرداء ما يعرف بـ«البرنوس» ويكون من خامة رقيقة بيضاء.