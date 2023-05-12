«إيموجي» ضاحك يتسبب بموت صاحبه

لم يتحمل الشاب تانر واتكينز البالغ من العمر 20 عامًا وصديقته كالب رمزي البالغة من العمر 18 عامًا «الإيموجي الضاحك» الذي أرفقه أحد المتابعين لحسابهما على منصة «فيسبوك»، فقاما بكل بساطة بقتله.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام بينها موقع «ديكسيرتو» نجمت المشكلة بسبب محادثة جرت على وسائل التواصل الاجتماعي أدت في نهاية الأمر إلى مواجهة مباشرة وإطلاق نار مميت في سيكيستون بولاية ميسوري (الولايات المتحدة)، مما أدى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا وإصابة شابة تبلغ من العمر 18 عامًا بجروح خطيرة.

وتُظهر لقطات الشاشة التي تداولتها وسائل الإعلام تدور حول الإنترنت أن القاتل واتكينز كان قام بنشر صورة شخصية لنفسه مع صديقته على شبكة «فيسبوك»، ليظهر بين التعليقات «إيموجي» وجه ضاحك، استفز الشاب بشدة ففتح جدالا بشأنه مع الشخص الذي استخدمه.



«ما هو مضحك؟» كتب واتكينز على صفحة الشاب الثاني، داخلا في جدل مع الضحية الذي لم يدافع عن نفسه وفقا لتقرير وسائل الإعلام، وإنما قبل دعوة القاتل للنزال في مكان متفق عليه.

ووفقا للتقارير، التقى واتكينز بالضحية في حديقة بهدف تسوية القضية بينهما بالقتال يوم الثلاثاء، 25 أبريل الماضي. إلا أن ما جرى كان بالأسلحة النارية وليس عراكا عاديا، رغم إجراء عدة مكالمات لتنبيه الشرطة بشأن إطلاق النار والذي أسفر في نهاية الأمر عن مقتل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا وإصابة شابة تبلغ من العمر 18 عامًا بجروح بالغة.

ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا بعد من قبل السلطات ولكن ورد أن كلا الضحيتين من منطقة سيكيست ون.

وتم اتهام كل من واتكينز ورامسي بالقتل من الدرجة الأولى، وثلاث تهم بالاعتداء من الدرجة الأولى، وأربع تهم "بالاستخدام غير القانوني لسلاح وعمل إجرامي مسلح.