مؤثرة تأكل نفسها للفت اهتمام المتابعين

يذهب المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي للحد الأقصى، وإلى الكثير من التصرفات الشاذة والمرفوضة، من أجل جذب المتابعين، وجني الارباح، حتى لو تطلب الأمر أن يأكلوا من أجسادهم، كما فعلت أحدى المؤثرات البريطانيات .

وهو بالضبط ما فعلته واحدة من المؤثرين بعد أن كشفت مفاخرة بأنها طهت جزءًا من ركبتها في طبق معكرونة بولونيز – وأطعمت منه صديقها أيضًا.

وروت المؤثرة باولا التي تبث تقليعاتها الغريبة عبر بودكاست Club 113 أنها طلبت الاحتفاظ بقسم من غضروف ركبتها بعد أن أجرت عليها عملية جراحية سابقا.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا أن الطبيب إثر ذلك وضع ما تمت إزالته من ركبتها في وعاء صغير مع الكحول الطبي.

وقالت باولا أنها قررت أن لا تحتفظ به طويلا، وأخبرت صديقها أنها تنوي "إعادته لجسدها " مشيرة أنها تنوي أكله.

وأضافت أنها ترغب في القول أمام الآخرين ولنفسها " أنني أكلت قطعة من الغضروف المفصلي الخاص بي".

ولذا قامت باولا بإعداد صلصة معكرونة البولونيز، والتي أضافت إليها الغضروف الذي احتفظت بها، بل وقدمت بعضها مطهيا لشريكها أرناو أيضا.

وحاولت باولا تبرير قرارها بالقول إن الكثير من الناس يأكلون كل أشكال اللحوم، من كافة المصادر وأن ما فعلته كان مشابها!!

وعلق كثيرون من المتابعين وفقا لصحيفة "ديلي ستار " على ما قامت به الفتاة، بالرفض والاستياء من هذا التصرف الغريب.