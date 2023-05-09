بعمر الـ79 عاماً.. روبرت دي نيرو يعلن ولادة طفله السابع

​أعلن النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، البالغ من العمر 79 عاما، أنه رحب بطفله السابع برفقة شريكته جريس هايتاور، التي تبلغ من العمر 56 عاما.

وأشار دي نيرو، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الطفلة الجديدة التي تم تسميتها كوتشينيل، وُلدت في منتصف شهر مايو.

وتزوج دي نيرو وهايتاور في عام 1997، وأنجبا طفلين معًا: إليوت، الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، وهيلين جريس، البالغة من العمر 9 سنوات. كما أن لدي نيرو أربعة أطفال آخرين من علاقات سابقة، بما في ذلك دونالد، البالغ من العمر 47 عامًا، ورافايل، البالغ من العمر 45 عامًا، وتوينز أرونا وجوليان، البالغان من العمر 24 عامًا.

تعرض دي نيرو لانتقادات بعد إعلانه عن ولادة طفله السابع، وهذا ربما يرجع إلى عمره الذي يتخطى الـ 79 عامًا. وعلى الرغم من ذلك، يشعر الكثيرون بالتقدير والإعجاب بقدرته على تحمل هذه الخطوة في هذا العمر المتأخر من الحياة.

وأعلن النجم الأمريكي في تصريح صحفي حصري لصحيفة "USA Today" أنه رزق بمولود جديد في عائلته، مما يجعله أبًا للمرة السابعة في عمر يناهز الـ 79 عامًا.

وقال دي نيرو: "أنا مرهق، ولكنني سعيد بالطريقة التي يجتمع بها الأطفال مع بعضهم البعض في الأسرة. العائلة كلها سعيدة"، مؤكداً أن زوجته غريس هايتورن والمولود يتمتعان بصحة جيدة.