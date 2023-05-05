اســتخراج حمـض نووي لامرأة من قطعة حُلي عمرها 20 ألف عام

استخرجت مجموعة من العلماء الحمض النووي القديم الموجود في قطعة من الحُلي المصنوعة من العظام عمرها 20 ألف عام، ما سمح لهم بالعودة إلى الماضي السحيق للحصول على لمحة عن مرتديها.

وتم العثور على قلادة أسنان الغزلان في «كهف دينيسوفا» في روسيا، وهو موقع جذب انتباه المستكشفين منذ فترة طويلة بحثاً عن شظايا العظام، وغيرها من الأشياء المتعلقة بالبشر في العصر الحجري.

واستخدم الفريق، بقيادة باحثين من معهد «ماكس بلانك» الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، طريقة جديدة لاستعادة الحمض النووي المحصور في القلادة، ثم قاموا بتحليل المادة الوراثية بحثاً عن أدلة حول مالكها المفترض.

ويعود تاريخ القلادة إلى ما بين 19 و25 ألف عام.