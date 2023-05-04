«غوغل» و«أبل» تقترحان معياراً جديداً لأجهزة «إيرتاغ»

اقترحت شركتا «غوغل» و«أبل» معياراً تقنياً جديداً يرمي إلى تنبيه الذين يتم تعقبهم عبر أجهزة صغيرة طُرحت للبيع أساساً كأدوات تساعد في العثور على مفاتيح أو أمتعة أو أغراض شخصية ضائعة.

وتحظى أجهزة «إيرتاغ»، التي ابتكرتها «أبل»، وتأتي بحجم عملة معدنية مزوّدة بتقنية «بلوتوث»، بشعبية لدى المسافرين، لكنها لعبت دوراً أيضاً في حالات تحرش تعرض لها أشخاص.

وذكر بيان مشترك لـ«أبل» و«غوغل» أنّ عدداً من الشركات المصنّعة لأجهزة مماثلة لـ«إيرتاغ»، أبرزها «سامسونغ»، أبدت دعمها للاقتراح الجديد.

ونقل البيان عن نائب الرئيس المسؤول عن الهندسة الخاصة بـ«أندرويد»، دايف بورك، قوله إنّ «الأجهزة المزوّدة بتقنية بلوتوث تنطوي على فوائد عملية كبيرة للمستخدمين، لكن يمكن استخدامها أيضاً لتتبع الأشخاص من دون علمهم».