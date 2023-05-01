أطفال «ماساكا» في ضيافة الشارقة لـ 5 أيام

تشارك فرقة «ماساكا كيدز أفريكانا»، إحدى أشهر فرق الأطفال الفنية على مستوى العالم، والتي تحظى بمتابعة الملايين على منصّات التواصل الاجتماعي، في فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إذ ستؤدي الفرقة الغنائية الراقصة عدداً من العروض على مدار خمسة أيام من الثالث حتى السابع من مايو الجاري، ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان الذي ينطلق بعد غدٍ.

وتضم الفرقة الأوغندية ،التي حصدت إعجاب ملايين المشاهدين حول العالم، مجموعة من الأطفال الذين يؤدون عروضاً غنائية راقصة يلهمون فيها جمهورهم من الصغار والكبار.

وقدّم أطفال «ماساكا» عروضاً على عدد من المسارح والمنصّات العالمية، منها مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، ومقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن، ومقر الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، وحصدوا جوائز عدة.

ويفتح المهرجان - الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب ويستمر حتى 14 الجاري بمركز «إكسبو الشارقة

» تحت شعار «عقول تتشكّل» - أبوابه لحضور عروض الفرقة المفعمة بالحيوية والنشاط، التي تجمع بين الرقصات الإفريقية التقليدية وموسيقى «البوب» الغربية.

وتأتي استضافة الفرقة ضمن أكثر من 900 فعالية يحفل بها البرنامج المتكامل لدورة هذا العام، الذي يسلط الضوء على دور الكتاب وأهمية القراءة.