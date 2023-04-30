مهرجان دبي للمأكولات.. نكهات العالم في مدينة الذوّاقة

يواصل مهرجان دبي للمأكولات، الاحتفالية الأكبر في المنطقة في مجال الطعام وفنون الطهي، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويستمر حتى السابع من مايو المقبل، بتقديم باقة استثنائية من الأنشطة والفعاليات والتجارب.

وتتحول دبي خلال المهرجان، إلى وجهة للذّواقة وعشاق المأكولات، وذلك بمشاركة مئات المطاعم والمقاهي وأمهر الطهاة، في تقديم تجارب طهي فريدة، ومفاهيم محلية وعالمية مبتكرة في مجال إعداد الطعام.

وتؤكد فعاليات المهرجان في هذا العام على مواصلة دبي على مدى السنوات الـ10 الماضية تعزيز مكانتها في قطاعات سياحة الطعام والمطاعم، ما يجعلها مركزاً عالمياً لفنون الطهي، نظراً إلى عدد المطاعم المعترف بها في البرامج العالمية، بما في ذلك «ميشلان»، وكذلك قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإصدار الإمارات العربية المتحدة من «Gault & Millau». ولعل أبرز ما يؤكد على هذا التطور في القطاع، هو تضاعف المطاعم من 5500 مطعم في عام 2013 إلى أكثر من 13 ألف مطعم في 2023.

لكل الرغبات

ومن أبرز محطات المهرجان «أسبوع دبي للمطاعم»، الذي يتيح لمحبي النكهات المتعددة والأطعمة، تجربة مذاقات أكثر من 50 من أفضل وأشهر المطاعم في دبي، مع وجبات غداء مكونة من طبقين ابتداءً من 95 درهماً للفرد، ووجبة عشاء من ثلاثة أطباق ابتداءً من 150 درهماً. وتضم الخيارات في «أسبوع دبي للمطاعم» مجموعة واسعة من المأكولات الأوروبية والآسيوية والشرق الأوسطية واللاتينية، ما يجعلها تلبي مختلف الأذواق والرغبات.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نتطلع من خلال أسبوع دبي للمطاعم إلى تسليط الضوء على التنوّع الهائل، الذي شهدته دبي على مدار السنوات الـ10 الماضية في عدد المطاعم المحلية، وكذلك العالمية التي اختارت الإمارة مقراً لها، لاسيما مع وجود نظام خاص لتصنيف المطاعم، ما عزز من تنافسية دبي في هذا المجال، إذ سنوفر طوال مدة المهرجان مجموعة واسعة من المطاعم المعروفة في دبي، التي تقدم مأكولات متنوّعة يعمل على إعدادها نخبة من أمهر الطهاة بأسعار تنافسية ومميزة، لإتاحة الفرصة للجميع لتجربة المأكولات في أجواء احتفالية مميزة».

فرصة حقيقية

ويُعدّ مهرجان دبي للمأكولات 2023، فرصة لعشاق الطاعم لتجربة المذاقات الأصيلة للمأكولات الأكثر شهرة في العالم، إذ تتنوّع النكهات في دبي لتجمع بين المأكولات الآسيوية والأطباق الأوروبية وأشهى الوصفات العربية والنكهات الإماراتية الطازجة، وغير ذلك الكثير من التجارب التي تأخذ عشاق الطعام إلى مفاهيم الطهي الفريدة، بما في ذلك أسبوع دبي للمطاعم، والطهاة في المدينة، إلى جانب الطبق المميز الذي يقدم بـ10 دراهم.

«كانتين الشاطئ»

أما فعالية «كانتين الشاطئ»، التي انطلقت برعاية «اتصالات من &e» على شاطئ جميرا، فحمل جدولها كثيراً من الفعاليات والأنشطة المميزة احتفالاً بمرور 10 سنوات على مهرجان دبي للمأكولات.

كما ينظم معرض «فود فوكس دبي» للتصوير الفوتوغرافي في «كانتين الشاطئ»، ليجسد تجارب الطهي وتجارب الطعام المتنوّعة في المدينة، من خلال أعمال المصورين الفائزين، بالتعاون مع «غلف فوتو بلس» (GPP). فضلاً عن ذلك تشهد الفعالية هذا العام انضمام عدد أكبر من المطاعم العالمية والمحلية، ما يوفر مزيداً من التجارب التي تتنوّع بين الوجبات السريعة والمذاقات الفاخرة، مع أشهى النكهات وألذّ الاكتشافات والحلويات.

وأبرز مشاركة في هذه الفعالية هي مشاركة «بحر»، وهو ثاني مفهوم أصيل تبتكره «فارم تو تيبل»، إذ يقدم المطعم أجود منتجات المزارع المحلية في الإمارات ضمن نخبة من الأطباق العالمية، إذ يؤمن المطعم بأهمية التدوير، ويعمل على تحويل نفايات الطعام إلى سماد، ضمن خطة عمل خالية من النفايات باستخدام منتجات محلية بنسبة 100%، وذلك بمساعدة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للحد من انبعاثات الكربون.

في الهواء الطلق

تبدأ أنشطة «كانتين الشاطئ» من الرابعة عصراً، وحتى 12 منتصف الليل.

وتوفر الفعالية وجهة مجانية للزوّار والعائلات وعشاق الطعام في الهواء الطلق مع أنشطة مميزة في مختلف المناطق، وكل منها يقدم تجربة فريدة من نوعها.

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مايو المقبل، موعد اختتام المهرجان، الذي يثري تجربة زوّاره بمأكولات متميزة.

أحمد الخاجة:

«نتطلع من خلال أسبوع دبي للمطاعم إلى تسليط الضوء على التنوّع الهائل، الذي شهدته دبي على مدار السنوات الـ10 الماضية».