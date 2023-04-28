صورة جديدة لثقب أسود هائل تكشف عن ظواهر عنيفة حوله

كشف العلماء عن صورة جديدة لثقب أسود تمتاز بأنها الأولى التي تُظهر الأحداث العنيفة التي تجري حول واحدة من هذه الظواهر الكونية النهمة، إذ تبين الانبثاق الهائل لجسيمات عالية الطاقة إلى الفضاء. وحصل العلماء على الصورة الجديدة، وهي من أوائل الصور الملتقطة للثقوب السوداء، باستخدام 16 تلسكوباً في مواقع مختلفة على الأرض شكلت معاً طبق رصد بحجم كوكب. ويقع الثقب الأسود فائق الكتلة الذي التُقطت صورته في مركز مجرة قريبة نسبياً على بُعد 54 مليون سنة ضوئية تقريباً من الأرض.

وظهر الثقب الأسود نفسه الذي تبلغ كتلته 6.5 مليارات مثل كتلة شمسنا أيضاً في أول صورة على الإطلاق يتم التقاطها لتلك الظاهرة الكونية، وهي صورة كُشف عنها النقاب في عام 2019، كما التقطت واحدة لثقب أسود آخر العام الماضي. وجاءت الصورة الجديدة جميعها من مشاهدات تمت باستخدام العديد من التلسكوبات الراديوية الموجودة في شتى أنحاء العالم، لكن الصورة الأحدث تظهر ضوءاً منبعثاً بطول موجي أطول، ما يوسع ما يمكن رؤيته. ويصعب رصد الثقوب السوداء بحكم طبيعتها، إذ إنها عبارة عن كيان يتمتع بقوة سحب هائلة لا تستطيع أي مادة أو حتى ضوء الإفلات منها بمجرد الوقوع في جاذبيتها. وتوجد ثقوب سوداء فائقة الكتلة في مراكز معظم المجرات، وبعضها لا يلتهم فقط أي مادة محيطة به وإنما يطلق أيضاً دفقات ضخمة وملتهبة من جسيمات عالية الطاقة بعيداً في الفضاء.

وقال عالم الفيزياء الفلكية رو سين لو، من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي، وهو الباحث الرئيس في الدراسة المنشورة بدورية «نيتشر»، إن «الصورة توضح لأول مرة الاتصال بين تدفق... (المواد المسحوبة إلى الداخل) بالقرب من الثقب الأسود فائق الكتلة ومصدر الانبثاق».