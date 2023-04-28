القرية العالمية تكرّم الشركاء والفائزين بجوائز الدورة 27

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، عن أسماء الفائزين من الشركاء والممثلين الإعلاميين في جوائز موسمها الـ27.

وتم الإعلان عن الفائزين، خلال الحفل السنوي لتوزيع الجوائز، والذي أقيم في «مجلس العالم» في القرية العالمية، تكريماً للأداء المتميز، وتقديراً للإسهامات الكبيرة التي قدمها الشركاء والإعلام لنجاح موسم القرية العالمية لهذا العام. تتعاون القرية العالمية في كل موسم مع العديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم، للارتقاء بتجاربها وتقديم كل جديد وفريد لضيوفها في أجواء رائعة مفعمة بالثقافة والترفيه.

أفضل جناح

في فئة الشركاء، ذهبت جائزة أفضل جناح إلى جناح مصر، تقديراً لتجربته الفريدة والغنية في عرض ثقافة نابضة بالحياة وعصور حافلة بالتراث والتقاليد. بينما حصل جناح تركيا، المميز ببنائه الجميل على جائزة أفضل واجهة. كذلك فاز جناح سورية بجائزة أفضل عرض ثقافي تكريماً للعروض الرائعة والمميزة التي قدمها أمام الضيوف طوال الموسم. كما حصل جناح الهند على جائزة أفضل حِرف يدوية تكريماً لفنانيه الموهوبين الذين أبدعوا في تجسيد تقاليد بلادهم.

مطاعم وأكشاك

كذلك فاز مطعم «بيلجريف» بجائزة أفضل مطعم، وكشك «كولا ريبس» بجائزة أفضل كشك من أكشاك القرية العالمية، وحصل مقهى «كوتيرا» على جائزة أفضل مقهى، وكشك «جاذر أون» على جائزة أفضل كشك من الأكشاك التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ونالت وجهة بيت الرعب جائزة أفضل تجربة إبداعية، بينما حصد «لوتس للعناية الشخصية» جائزة أفضل متجر تجزئة.

شخصيات

كما كرّمت القرية العالمية جهود وإنجازات شخصيتين مميزتين من روّاد الأعمال، حيث حصل رجل الأعمال مصطفى سيد كايا، على جائزة رائد الأعمال الواعد عما قدمه من أفكار مبدعة في مطعم «إيتيسليري» ومطعم «دويويو» خلال الموسم، بينما فازت نوف أميري، بجائزة ريادة الأعمال للسيدات عن كشكها «لوف محشي»، الذي حاز إعجاب الملايين من الضيوف خلال الموسم.

الإعلام

واحتفت القرية العالمية أيضاً بالإعلاميين والصحافيين، الذين قدّموا دعماً مميزاً للوجهة وشركائها، من خلال تغطيتهم الاستثنائية لمختلف أنشطتها وفعالياتها، حيث تسلمت ديانا أيوب، من صحيفة «الإمارات اليوم» جائزة أفضل تغطية باللغة العربية، وتلقّت هويدا عثمان، من مجلة «كل الأسرة»، جائزة أفضل مقال باللغة العربية، بينما تسلّمت سانثيني مينون، من تلفزيون «تشانل نيو» جائزة أفضل تغطية تلفزيونية، وتلقّت ناسرين عبدالله، من «الخليج تايمز» جائزة أفضل مقال باللغة الإنجليزية.

وحصل شينوج شمس الدين، من تلفزيون «ميديا وان» على جائزة أفضل تأثير في وسائل التواصل الاجتماعي، ومصطفى عبدالعظيم، من صحيفة «الاتحاد» على جائزة التميز الإعلامي، وشيرين فاروق، من صحيفة «البيان» على جائزة الإبداع الإعلامي، وكريستيفور وايت أوك، من صحيفة «ذا ناشيونال» على جائزة أفضل صورة. وحصل محمد صالح، من صحيفة «غلف مادايامام» على جائزة أفضل تغطية بلغة أخرى، في حين تلقّت مها عادل، من جريدة «الخليج» جائزة اختيار لجنة التحكيم عن أفضل مقال، وأحلام اليعقوب، من تلفزيون «العربية» جائزة اختيار لجنة التحكيم عن أفضل تقرير، وفاز سمير السعدي، من صحيفة «الفجر» بجائزة الالتزام الإعلامي.

نبذة

القرية العالمية هي الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، وتعتبر من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الضيوف حول العالم، حيث استطاعت منذ انطلاقتها أن تجسّد ملامح العالم المختلفة، وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم. وتعتبر القرية العالمية وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوّق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة.

جناح مصر الأفضل لعرضه ثقافة نابضة بالحياة.

جناح تركيا أفضل واجهة لتميز شكله وتميز بنائه الجميل وتصميمه.

جناح سورية أفضل عرض ثقافي تكريماً للعروض الرائعة التي قدمها للضيوف.

جناح الهند أفضل حِرف يدوية تكريماً لفنانيه الموهوبين الذين أبدعوا في تجسيد تقاليد بلادهم.