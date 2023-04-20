«بيت الحكمة» يختتم رحلة الثقافة اليابانية

اختتم بيت الحكمة في الشارقة برنامج «الحكمة باليابانية»، الذي نظم على مدار 10 أسابيع حتى منتصف أبريل الجاري، بهدف توسيع مدارك الأطفال والكبار وتعليمهم كيفية تحدث اللغة اليابانية، والتعرف عن كثب إلى ثقافة دولة اليابان وعاداتها ونمط حياتها، بما يسهم في تعميق روابطهم بهذه الثقافة.

وتضمن البرنامج، الذي نُفذ بالتعاون مع معهد «إيتون» للغات، مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي تميز عالم اليابان الثريّ، إضافة إلى ورش عمل متنوّعة لتعلّم اللغة اليابانية، والتعرف إلى التقاليد والفنون اليابانية التقليدية.

واشتملت أنشطة البرنامج على عروض فنية لتعريف المشاركين بفن تنسيق الزهور الياباني، أو ما يُعرف باسم «إيكيبانا»، وكذلك عرض الزي التقليدي الشهير في اليابان والمعروف بـ«الكيمونو»، وعروض طبول «التايكو» وحفل الشاي الياباني، وغيرها من الأنشطة الفنية والترفيهية التي تعكس الجوانب المختلفة للثقافة اليابانية.

وضمن محاور البرنامج، نظمت دورة لتعليم اللغة اليابانية على مدار 10 أسابيع، بهدف تمكين الأطفال والكبار من اكتساب مهارات لغوية جديدة، وتعزيز ارتباطهم بالثقافة اليابانية.

وجاء برنامج «الحكمة باليابانية»، ضمن مبادرة «الحكمة»، التي تستهدف تمكين أفرد المجتمع، وتوسيع معرفتهم بثقافات العالم عبر أشكال التعبير المختلفة كاللغة والفنون والتاريخ والثقافة.