الإكوادور: اكتشاف شعاب جديدة في جزر غالاباغوس

قالت وزارة البيئة في الإكوادور، أول من أمس، إن بعثة علمية اكتشفت نوعاً من الشعاب المرجانية لم يكن معروفاً من قبل، ولايزال يكتسي بالحياة البحرية قبالة جزر غالاباغوس في البلاد. وكتب وزير البيئة خوسيه دافالوس، على «تويتر»: «عثرت بعثة علمية في المياه العميقة على أول شعاب مرجانية بحالتها الأصلية، يبلغ طولها نحو كيلومترين، وعلى عمق 400 متر، أعلى قمة جبل تحت الماء». وأضاف «غالاباغوس تفاجئنا مرة أخرى!».

بينما قالت الوزارة في بيان، إن العلماء كانوا يعتقدون أن الشعاب المرجانية الوحيدة في جزر غالاباغوس، هي تلك التي نجت من الظاهرة المناخية (النينو) في عامي 1982 و1983، التي يطلق عليها اسم ولنغتون، والواقعة على سواحل جزيرة داروين، لكن الشعاب الجديدة المكتشفة تظهر استمرار وجود شعاب مرجانية أخرى.