«عجلاتها مربعة».. دراجة هوائية تثير الجدل..(فيديو)

أثار مخترع شاب موجة واسعة من الجدل مع طرحه لابتكار غريب متمثل بدراجة هوائية ذات عجلات مربعة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كتب مبتكرو الشكل الجديد على مقطع فيديو يُظهر الدراجة المبتكرة وصفاً يقول: «الرجاء ملاحظة أنها دراجة عادية تقريباً ولكن مع تعديل واحد - عجلات مربعة. إن هذا المفهوم يعمل بشكل كامل ويمكن ركوبه والدوران به».

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية الفريق وهو يبني إطارات العجلات عن طريق لحام أعمدة معدنية معاً لتشكيل مربع. وتبيّن أن الفكرة الاستثنائية هي تدور حول أن الجزء الخارجي من العجلة مزود بجنزير يتحرك حول الإطار بأكمله، فيما تظل العجلات المربعة ثابتة بينما يتحرك المسار المُجَنْزَر حول حواف العجلة لتوفير الجر.

وحظي هذا الفيديو باهتمام كبير عبر الإنترنت، حيث حقق أكثر من 1.1 مليون مشاهدة في وقت كتابة هذا التقرير. بحسب موقع «العربية نت».