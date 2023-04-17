«أبل» نحو مزيد من الخامات المعاد تدويرها بحلول 2025

أعلنت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» إعادة استخدام 100% من مادة الكوبالت الموجودة في البطاريات القديمة المصممة لأجهزتها، و100% من لحام القصدير ورقائق الذهب المستخدمة في كل لوحات الدوائر الإلكترونية المصممة لأجهزة «أبل» بحلول 2025. وأشارت إلى اعتزامها تصنيع كل المكونات المنغاطيسية في أجهزتها من المعادن المعاد تدويرها. وقالت نائب رئيس «أبل» لشؤون البيئة والمبادرات الاجتماعية، ليزا جاكسون، إن «هذه الخطة تتفق مع هدف (أبل) للوصول إلى تقديم منتجات محايدة كربونياً بحلول 2030». وقالت «أبل» إنها «حققت تقدماً في سعيها للاستغناء عن اللدائن من مستلزمات التغليف لمنتجات الشركة بحلول 2025»، مشيرة إلى أن 4% فقط من مستلزمات التغليف لديها تأتي من اللدائن حالياً.