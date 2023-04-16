مقتل 13 موسيقياً في انزلاق حافلة غرب الهند

قالت الشرطة إن حافلة ركاب تقل العشرات من أعضاء فرقة موسيقية انزلقت من طريق سريع، وسقطت في وادٍ غرب الهند، أمس، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 29 آخرين.

وقال أتول زيندي، ضابط الشرطة، إن «الحافلة كانت في طريقها إلى مومباي، العاصمة المالية للهند، في ولاية ماهاراشترا، من مدينة بوني، حيث أقام الموسيقيون عرضاً، ولم يُعرف على الفور سبب الحادث».

وتابع زيندي: «إن معظم الركاب الذين لقوا حتفهم كانوا أعضاءً في فرقة موسيقية من مومباي».

وأضاف: «إن عمال الإنقاذ انتشلوا المصابين بجروح بالغة من حطام الحافلة، وأرسلوهم إلى المستشفى». وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه إزاء الحادث، وأعلن عن مساعدات مالية لأسر الضحايا.