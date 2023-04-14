هواجس قصر القامة دفعته إلى إجراء عملية جراحية تضيف 12.5 سم إلى طوله

أضاف رجل أمريكي، طوله 165 سم، 12.5 سم إلى طوله الحالي عبر عمليتين جراحيتين بتكلفة 165 ألف دولار.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تسبب طول موسى جيبسون (41 عاماً) بشعوره بالنقص وقلة الثقة بالنفس منذ أن بدأ زملاؤه في المدرسة في عمر الـ15 عاماً بانتقاد كونه أقصر منهم.

تفاقمت هواجس قصر القامة لدى جيبسون، وهو من ولاية مينيسوتا الأمريكية، لدرجة أعاقت عملية بنائه علاقات اجتماعية وعاطفية سليمة، وهو ما دفعه للاتجاه للجراحة لاستعادة ثقته بنفسه.

وأشار جيبسون إلى أنه رياضي قوي البنية، إلا أن طوله لا يظهر ذلك الجانب منه، لذا ظل هاجس قصر القامة يلاحقه لدرجة أنه كان يضع أشياء داخل حذائه لتكسبه بعض الطول الإضافي.

ولتغطية تكلفة عملية زيادة الطول، عمل جيبسون لـ 3 سنوات كمهندس برمجيات خلال النهار وسائق سيارة أجرة ليلاً.

وبالفعل، خضع لعمليته الجراحية الأولى عام 2016، لكن النتيجة كانت إضافة سنتيمترات قليلة غير مرضية له.

لذا، أجرى جيبسون عملية جراحية أخرى منذ أيام، ويتوقع أن يصبح طوله بعد التعافي 177 سم.

تعتبر هذه العملية من العمليات المعقدة جداً وقد تضمنت كسراً للعظام وزرع مسطحات معدنية. كما سيضطر جيبسون لاستخدام جهاز مد العضلات والعظام 3 مرات في اليوم، حتى تسحب العظام المقطوعة عن بعضها لتمكين الجسم من تكوين نسيج عظمي جديد يملأ الفجوة وصولاً إلى الارتفاع المطلوب.