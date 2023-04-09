«دبي للكوميديا».. مصنع الضحك ينطلق قريباً

كشف مهرجان دبي للكوميديا عن المجموعة الثانية من نجوم الكوميديا المشاركين في فعالياته، التي تضم عروضاً تفاعلية وتمثيليات مضحكة طوال 10 أيام، في كوكا كولا أرينا ودبي أوبرا ومسرح مول الإمارات، والعديد من الوجهات الأخرى بدبي.

ويُقام المهرجان بتنظيم من فعاليات دبي، وإنتاج «براج» و«لايف نيشن» و«دي إكس بي لايف»، ويقدم لمحبي الفكاهة والمرح نخبة من نجوم الكوميديا المحليين والعالميين بين 12 و21 مايو المقبل. وأعلن مهرجان دبي للكوميديا في وقت سابق مجموعة من النجوم الكوميديين المشاركين، هم: جيمي كار، ودارا أوبراين، والثنائي الموهوب نجمتا البودكاست الشهير «ماي ثيرابيست جوستيد مي»، ليعود ويعلن الدفعة الثانية من مشاهير الكوميديا الذين سيسهمون في إضفاء المزيد من البهجة والضحك على المدينة بأسلوبهم الفريد.

ويستعد الفريق الكوميدي الأسترالي الثلاثي، المعروف باسم «سوشي مانغو»، لتقديم عرض فكاهي حي في كوكا كولا أرينا دبي في 12 مايو المقبل. وحاز الفريق شهرة واسعة وملايين المشاهدات والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل مزيجهم من التمثيليات المضحكة والفكاهية البسيطة. ويصف كثيرون عروضهم الحية بأنها رحلة من الضحك الشديد الذي لا يتوقف. وتمكّن أعضاء الفريق بفضل قدرتهم الكبيرة على تحويل الأحداث اليومية البسيطة إلى محتوى كوميدي فريد من تحقيق شهرة واسعة في قطاع الترفيه، مما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا العرض سيمنح الجمهور من مختلف الأعمار أوقاتاً مملوءة بالضحك والتسلية.

وسيقدم الممثل والمؤدي الكوميدي الهندي ذاكر خان عرضاً في 14 مايو المقبل، بعد النجاح الكبير لبرنامج «تاثاستو». ويتميز ذاكر خان بقدرته الفريدة على إبراز عناصر الكوميديا في الحياة اليومية، كما يشتهر بأسلوبه الكوميدي الفريد، الذي يشمل تسليط الضوء على المشاعر المألوفة لجميع العائلات، ما يتيح للحضور الاستمتاع بتجربة كوميدية استثنائية.

وعلى خشبة مسرح مول الإمارات في 17 مايو المقبل، سيقف الممثل الكوميدي البرازيلي رافي باستوس، المعروف بطوله الفارع، ولكنته الشبيهة بـ«دراكولا»، إذ حظي بشهرة واسعة على مواقع التواصل بسبب الانتشار الذي حققته سلسلة مقاطعه الكوميدية الارتجالية أخيراً.

أما على مسرح دبي أوبرا في 17 مايو المقبل، فسيقدم جيم جيفريز عرضاً حافلاً بالضحك. وتعود أصول الفنان إلى مدينة سيدني، واشتهر حول العالم بأسلوبه الكوميدي الجريء والخارج على المألوف، وفاز بجائزة أفضل فنان كوميدي ارتجالي للعام في مهرجان جست فور لافز صيف عام 2019.

وسيقدم عرض «مصنع الضحك» الفنان ستيوارت تايلور، في 13 مايو المقبل بفندق موڤنبيك جميرا بيتش ريزيدنس. ويعد ستيوارت أحد أهم الممثلين الترفيهيين في جنوب إفريقيا، وسيقدم للمعجبين ليلة فكاهية مضحكة عندما يعتلي خشبة مصنع الضحك.

سخرية جون أشقر

سيستعرض الكوميدي ورائد الأعمال والاستشاري جون أشقر، موهبته الفريدة في عرض على مسرح مول الإمارات، في 21 مايو المقبل. ويتبع جون في عروضه أسلوباً ذكياً وبسيطاً ومفهوماً في الوقت نفسه، ما أكسبه شريحةً واسعةً من المعجبين من أنحاء العالم. وتتميز كوميديا جون بالمرونة، إذ تتنوع ابتداءً من السخرية المضحكة من مشكلات الحياة اليومية، وصولاً إلى التهكم من سخافة ثقافة البوب.