«رمضان في دبي».. فعاليات «بروح العطاء» في أرجاء المدينة

يمثل شهر رمضان المبارك وقتاً مميزاً، يستمتع فيه سكان وزوار دبي بروح الألفة والعطاء والأجواء المميزة والذكريات التي لا تنسى مع الأصدقاء والأهل في المدينة، لاسيما مع ما تتضمنه حملة «رمضان في دبي».

وتوفر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال حملة «رمضان في دبي» هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الأجواء الرمضانية، مع إضاءة شوارع المدينة ومبانيها بالفوانيس والإسقاطات الضوئية الرائعة، كما يجتمع الأصدقاء والعائلة على موائد الإفطار والسحور اللذيذة، ويمكن الحفاظ على النشاط من خلال فعاليات الرياضة واللياقة التي تقام في جميع أنحاء المدينة. ويشعر الجميع بروح العطاء مع تجارب التسوق الموسمية في مراكز التسوق والأسواق والوجهات الأخرى.

يمكن الاستمتاع بعرض «أطياف رمضان في دبي» الرائع بإضاءات وتقنيات عالية، وتصاميم ثقافية تجسد روح الشهر الفضيل، ولا يمكن تفويت عروض «ليالي الألعاب النارية الرمضانية»، التي تضيء سماء دبي في مواقع مختلفة.

لا تفوتوا الفرصة الأخيرة لحضور الدورة الأولى من «مهرجان شارع المأكولات في رمضان»، وزيارة سوق «تايم أوت ماركت دبي»، ويمكن عيش تجربة العطاء بالتبرع بالملابس في صناديق «هتان» التي تستضيفها مدينة إكسبو دبي حتى 22 أبريل، ويدعو نادي دبي لأصحاب الهمم في القصيص أصحاب الهمم وجميع أفراد المجتمع للاحتفال برمضان معاً حتى 14 أبريل، إضافة إلى المخيم الربيعي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، إضافة إلى عروض التخفيضات والجوائز في مراكز التسوق التي خصصت فعاليات مميزة طول الشهر الفضيل