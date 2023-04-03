فنان مغربي يحرق نفسه على باب وزارة الثقافة بالرباط

أقدم الفنان المسرحي المغربي أحمد جواد على حرق نفسه أمام مقر وزارة الثقافة المغربية بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، وذلك احتجاجا على "اقصائه" وتهميشه، وفقا لتقارير اعلامية.

وقد فوجىء المارة بشخص يشعل النار في جسده أمام مبنى الوزارة، وفقا لتقارير محلية. وسارع مواطنون إلى اطفاء النار لإنقاذه، قبل نقله الى المستشفى للعلاج.

وترك جواد رسالة مكتوبة تحدث فيها عن مشاكل يعانيها مع موظفين في قطاع الثقافة.



وكان الفنان المغربي نشر على صفحته في الفيسبوك التدوينة الآتية: "صدقوني لم أعد أحتمل كل هذا العذاب، واعذروني على ما سأقدم عليه في القادم من الأيام"، قبل أن يتوجه إلى مبنى وزارة الثقافة لتنفيذ ما خطط له.



وأعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، انها "اخذت علما بالحادث المؤسف" بحيث أقدم شخص على إضرام النار في جسده أمام الباب الرئيسي للوزارة – قطاع الثقافة في إشارة إلى الفنان المسرحي أحمد جواد.



وعبّرت عن "أسفها العميق لهذا الحادث المأساوي"، في بيان نشرته مواقع اخبارية مغربية. وتمنت "الشفاء العاجل لهذا المواطن الذي نقل لتلقي العلاجات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط". كذلك، عبّرت عن تضامنها الكامل مع المواطن وأسرته، من جراء ما حدث، ايا تكن الظروف والخلفيات والدوافع وراء هذا الحادث.



وأشارت الوزارة الى ان الأمر يتعلق بموظف متعاقد بمسرح محمد الخامس بالرباط، أحيل على التقاعد في اكتوبر 2021، و"يتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون، ويشتغل في الوقت ذاته، في الفن المسرحي.



وأوضحت الوزراة أنه سبق أن تقدم الشخص بطلب شراء عروض مسرحية، وهو ما تمت الموافقة على طلبه، حيث قامت هذه الوزارة بشراء عرضين مسرحيين سنة 2022 كما وافقت على شراء عرض مسرحي في 2023، وسبق أن قدم هذه العروض بكل من مدينتي مشرع بلقصيري و سلا.

وأعلنت الوزارة أنها تتابع حالة الشخص المذكور، لحظة بلحظة، حيث تم إيفاد مسؤول بقطاع الثقافة لتتبع حالته الصحية بالمستشفى، وتتمنى له الشفاء العاجل.



وكان الفنان المغربي بدأ إضرابا عن الطعام منذ 6 فبراير الماضي، احتجاجاً على رفض الوزارة دعم عمله المسرحي الجديد "درس في الحب"، بحجة أنه إنتاج قديم. وأكد أن الوزارة المعنية بالقطاع الثقافي، في وقت رفضت دعم عمله الفني، قررت بالمقابل دعم أعمال فنية أخرى قديمة تعود لمسرحيين آخرين، وفقا لموقع الاندبندنت عربية.



وقد أسف "لاستثنائه من التكريم التقاعدي، إسوة بكل العاملين في المسرح الوطني لمحمد الخامس الذين أحيلوا على التقاعد، هو الذي قضى سنوات طويلة منشطاً في نادي الأسرة في مسرح العاصمة، فضلاً عن كونه يحمل "بطاقة الفنان"، وهي البطاقة المهنية التي تمنحها الوزارة للعاملين في القطاع الثقافي المعترف بهم.



وكان جواد عمل لسنوات في تنشيط نادي الأسرة في مسرح محمد الخامس، عبر استقطاب وجوه ثقافية وفنية من داخل الغرب وخارجه.